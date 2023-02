All'età di 90 anni e in una clinica di New York, si è spenta per sempre l'attrice, ex modella e stilista Jackie Rogers

A pochi giorni di distanza dalla scomparsa di Paco Rabanne, il mondo della moda mondiale ha appreso con grande tristezza la notizia del decesso di un’altra grande personalità degli ultimi decenni. Jackie Rogers, stilista, ex modella e proprietaria di alcune prestigiose boutique in tutto il mondo, si è spenta a Manhattan, New York, all’età di 90 anni.

A darne il triste annuncio ci hanno pensato i suoi portavoce, che hanno divulgato una nota ufficiale tramite il New York Times. Gli stessi hanno specificato anche che il decesso è sopraggiunto per un’insufficienza cardiaca.

Una notizia molto triste che sconvolge un mondo, quello della moda, già profondamente scosso per la scomparsa, avvenuta qualche giorno fa, di Paco Rabanne.

Lo stilista spagnolo aveva 88 anni e la sua famiglia non ha specificato le cause del decesso. Visionario e rivoluzionario, fu il primo ad utilizzare la musica durante le sue sfilate e ad utilizzare materiali come carta, plastica o metallo nei suoi abiti. Particolare questo che gli valse il soprannome de “Il metallurgico della moda”.

A darglielo fu l’altra leggenda della moda Coco Chanel. Quest’ultima era legata anche a Jackie Rogers, visto che negli anni ’60 la stilista francese la assunse come modella principale della sua Maison, immettendola così nel mondo della moda.

Jackie Rogers modella, attrice e stilista

Artista a tutto tondo, la Rogers ebbe la sua crescita personale e professionale soprattutto in Europa, in Italia e in Francia.

Nel suo periodo a Roma conobbe alcune tra le personalità più altolocate dei tempi e riuscì anche a ritagliarsi un posto importante nel mondo del cinema. Nel 1964, ad esempio, ebbe una piccola parte nel leggendario film di Fellini “8½“.

L’esperienza in Italia e in Francia con Chanel la formò molto e la portò a farsi un nome nel mondo della moda mondiale.

Alla fine degli anni ’60, tornata negli USA, iniziò a collaborare con alcuni tra i nomi più importanti del cinema e a creare per loro abiti di altissimo livello.

Le sue boutique di New York, Palm Beach e negli Hamptons diventarono un luogo esclusivo dove le star più luminose di Hollywood si recavano spesso per farsi cucire abiti su misura.

Tra i suoi clienti più celebri si menzionano Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Diana Ross, Salma Hayek, Patti LuPone, Barbara Walters, Nicole Kidman e molti altri.