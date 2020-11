Jago e la sua statua di marmo bianco in piazza del Plebiscito, a Napoli. Un neonato nudo rannicchiato a terra, con una catena che rappresenta il cordone ombelicale. L’opera dello scultore sta emozionando i passanti, grandi e piccini. Ma cosa rappresenta?

“Look-down“, invece di lock-down, questo il nome della scultura che rimarrà nella piazza napoletana fino a gennaio e che ha lo scopo di rappresentare le difficoltà di questo periodo di emergenza sanitaria che ha colpito il mondo.

Il neonato incatenato a terra simboleggia le persone incatenate e costrette oggi ad una condizione di sofferenza. In molti lottano per la propria vita, hanno perso persone care, hanno perso il lavoro. Una vita stravolta dal Coronavirus.

Guarda in basso. Jago abbandona un’opera da un milione di euro in piazza del Plebiscito.

Questo si legge sui numerosi post che vengono condivisi nelle ultime ore sui social network. Il noto artista, alla domanda sul significato della sua opera, ha risposto:

Il significato della mia opera? Andate a chiederlo a tutti quelli che in questo momento sono stati lasciati incatenati nella loro condizione. Look-down è un invito a “guardare in basso” ai problemi che affliggono la società e alla paura di una situazione di povertà che si prospetta essere molto preoccupante, soprattutto per i più fragili. Ciascuno ci leggerà ciò che vede.