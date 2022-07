James Caan sarà ricordato anche per il ruolo dello scrittore nel thriller "Misery non deve morire", film tratto dal libro di Stephen King

Un attore straordinario che sarà ricordato per una miriade di ruoli in film di enorme successo. Il cinema non solo statunitense, ma di tutto il mondo, ha da poche ore appreso la notizia della morte di James Caan. L’interprete aveva 82 anni e a dare l’annuncio del decesso ci ha pensato la sua famiglia tramite una nota ufficiale su Twitter.

È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Jimmy la sera del 6 luglio. La famiglia apprezza l’affetto e le sentite condoglianze e chiede che continui a rispettare la loro privacy in questo momento difficile.

Queste le parole che i familiari di Caan hanno affidato ai social per annunciare il decesso del grandissimo attore.

Nato a New York, nel Bronx, da due genitori di umili origini, entrambi ebrei emigrati dalla Germania, James Caan è cresciuto invece nel Queens. In questo quartiere ha frequentato anche tutte le scuole, compresa la Hofstra University di Hempstead, che però abbandona prima di arrivare alla laurea.

Parallelamente agli studi scopre la recitazione e all’Università aveva avuto la fortuna e il piacere di legare a un certo Francis Ford Coppola, colui che sarebbe poi diventato uno dei più iconici registi americani.

L’esordio da attore di Caan avviene sul piccolo schermo, nel 1962, quando recita nella serie tv “Gli Intoccabili“. Il primo ruolo degno di nota al cinema, invece, arriva nel successivo 1964, quando ha recitato nel thriller “Un giorno di terrore“.

La prima collaborazione con Coppola arriva poi nel 1969, quando interpreta un giocatore professionista di football che ha subito danni al cervello nella pellicola intitolata “Non torno a casa stasera“. Questo ruolo gli fece ottenere i primi importanti riconoscimenti.

I ruoli iconici di James Caan

Il cosiddetto ruolo della vita arriva tre anni più tardi. Nel 1972 infatti viene di nuovo chiamato da Francis Ford Coppola per Il Padrino, film che sarebbe entrato nell’olimpo dei film più iconici e cult di sempre.

Lui veste i panni di Santino Sonny Corleone e la sua eccezionale interpretazione, oltre a valergli una candidatura ai premi Oscar nella categoria di Miglior Attore non protagonista, fa erroneamente credere a molti che avesse origini italiane.

I film e le serie tv di grandissimo successo in cui James Caan ha lavorato sono innumerevoli. Iconico e indimenticabile anche il suo ruolo in “Misery non deve morire“, film diretto da Rob Reiner e tratto dal romanzo di Stephen King.