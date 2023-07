È delle ultime ore la notizia della scomparsa di Jane Birkin, attrice, regista e cantante britannica naturalizzata francese. I media francesi hanno raccontato del ritrovamento del corpo senza vita della star 76enne nella sua casa di Parigi. Una carriera luminosa quella della Birkin, che aveva ispirato e dato il nome anche alla borsa da donna più costosa di sempre.

Un lutto tremendo ha colpito il mondo del cinema, della televisione e della musica della Gran Bretagna, della Francia e dell’Europa.

Si è diffusa nella giornata di ieri infatti, la notizia del decesso di Jake Birkin. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nella sua casa di Parigi, ma al momento sono ancora ignote le cause che hanno portato alla sua morte.

Vita e carriera di Jane Birkin

Jane Mallory Birkin era nata a Londra il 14 dicembre del 1946, ed era la seconda figlia del maggiore David Birkin, comandante della Royal Navy, e dell’attrice e cantante Judy Campbell.

Ereditò la vena artistica da sua mamma e da giovanissima iniziò a studiare e praticare recitazione. A soli 17 anni esordì su un palcoscenico teatrale e poco dopo si esibì nei musical, esortata dal musicista e compositore John Barry, che fu anche il suo primo marito.

L’esordio al cinema arrivò nel 1965, quando a soli 19 anni ebbe una parte nel film Non tutti ce l’hanno del regista Richard Lester. La parte che la lanciò definitivamente al successo fu però quello del 1966 nel film Blow Up di Michelangelo Antonioni. La scena in topless sollevò molte chiacchiere ma allo stesso tempo fu molto apprezzata a livello globale.

Due anni più tardi, nel 1968, conobbe il cantante e musicista Serge Gainsbourg, con il quale intraprese un lungo sodalizio sentimentale e professionale. I due sono ancora oggi riconosciuti come una delle coppie più celebri e trasgressive dello show business.

Tantissimi i brani cantati da loro due insieme e i dischi pubblicati. Il più celebre è senza dubbio “Je t’aime… moi non plus” del 1969.

Nel 2021 si era praticamente ritirata dalle scene, annunciando la sospensione del tour per via di un ictus che l’aveva colpita.

Il nome di Jane Birkin resterà legato indissolubilmente anche al mondo della moda. Birkin, infatti, ha ispirato la celebre linea di borse da donna del marchio Hermes, le più costose e pregiate del mondo.