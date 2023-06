Janira Mellé si è spenta per sempre a soli 25 anni. La maestra di sci aveva iniziato ad accusare diversi problemi dopo essersi sottoposta ad un intervento alla gamba.

Si trovava in vacanza, quando è rimasta coinvolta in un incidente in bici. Janira Mellé, tornata a Torino, si è sottoposta ad un intervento alla gamba. Tutto sembrava essere andato per il meglio, ma il post operatorio e l’assunzione dei farmaci, hanno portato ad inaspettate complicazioni.

La 25enne ha iniziato ad accusare forti dolori alla testa, così si è sottoposta ad un controllo alla struttura sanitaria di Aosta. Purtroppo, poco dopo il suo cuore si è fermato per sempre. Le cause del decesso sono ancora sconosciute. I medici stanno cercando di capire cosa sia accaduto. La maestra di sci lascia i suoi genitori, un fratello, il suo fidanzato e tutti coloro che la conoscevano e l’amavano.

I messaggi di addio per Janira Mellé

Nessuno si aspettava un dramma simile. Janira era sempre stata una ragazza solare, in salute e amante dello sport. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tantissime persone. Sono numerosi i messaggi apparsi sul web in suo ricordo, pubblicati da tutti coloro che hanno voluto dirle addio per l’ultima volta.

Tra questi, anche i colleghi di sci, che non riescono ancora a capacitarsi di aver perso un’insegnante come lei:

Senza parole. Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e con il tuo splendido sorriso. Ci mancherai.

Anche il Sindaco di La Thuile (Aosta) ha voluto spendere qualche parola dopo la scomparsa della 25enne, per inviare il cordoglio dell’intera comunità: