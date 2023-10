Arrivati i risultati dell’autopsia effettuata sul corpo senza vita di Janira Mellè. La maestra di sci è deceduta a soli 25 anni dopo un intervento chirurgico alla gamba. Era caduta dalla bicicletta durate una vacanza.

Tornata in Italia, Janira Mellè si era recata all’ospedale di Aosta per sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Sembrava essere andato tutto per il meglio, ma nei successivi giorni le condizioni della maestra di sci sono peggiorate in modo inaspettato. La 25enne aveva accusato un fortissimo mal di testa e la febbre alta. È stata ricoverata nel reparto di rianimazione, ma due giorni dopo il suo cuore si è fermato per sempre. I medici hanno cercato di capire cosa potesse essere accaduto, senza trovare una risposta.

La verità è emersa poche ore fa, dopo gli esiti dell’esame autoptico. Janira Mellè è morta a causa di una meningoencelofalite, una grave infezione del sistema nervoso, contratta durante l’anestesia.

Gli investigatori hanno aperto un fascicolo d’indagine per delitto colposo. Non è ancora chiaro se ci siano persone iscritte nel registro degli indagati.

Tantissime le persone che piangono la scomparsa di Janira, era una ragazza conosciuta e molto amata. Sempre sorridente e solare, amante della salute e dello sport. Sul web sono stati pubblicati numerosi messaggi di addio, scritti da coloro che la conoscevano e che hanno scelto di salutarla per l’ultima volta con parole commoventi.

Il Primo Cittadino si è stretto al dolore della famiglia, a nome dell’intera comunità, affidando ai social le sue parole:

Era una ragazza sportiva, sempre presente sul territorio. Gentile e disponibile. La sua scomparsa è qualcosa di totalmente inaspettato, che ha portato sconcerto e tristezza profonda in tutta la comunità.

Anche i colleghi hanno voluto lasciare un ultimo saluto alla loro Janira, che continuerà a vivere nei loro cuori.