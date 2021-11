Nuovo assurdo incidente sul set del film Rust. Lo stesso set in cui lo scorso 22 ottobre, la star Alec Baldwin ha per errore sparato un proiettile vero uccidendo la direttrice della fotografia. Sta volta l’incidente ha coinvolto Jason Miller, uno degli operatori dello staff di produzione. L’uomo è stato morso da un ragno eremita e ora rischia di perder un braccio.

Il mondo del cinema è ancora profondamente scosso per quanto accaduto in New Messico lo scorso 22 ottobre. Il cast e tutto lo staff di produzione del film ‘Rust’ si trovavano nel Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, New Mexico, per girare alcune scene clou della pellicola di prossima uscita nelle sale.

La scena in questione prevedeva l’utilizzo di un’arma da fuoco, per la precisione una pistola, caricata naturalmente a salve.

Non è chiaro per quale motivo, forse per un semplice errore, ma quella pistola, in realtà, conteneva alcuni proiettili veri. Ad impugnare l’arma era stato proprio Alec Baldwin, star di Hollywood e protagonista del film.

Proprio durante le riprese, l’attore 64enne ha esploso un colpo che ha colpito in pieno petto Halyna Hutchins, uccidendola inesorabilmente. Lo stesso proiettile ha ferito anche il regista Joel Souza, che però se l’è cavata con qualche giorno di convalescenza all’ospedale di Albuquerque.

La Polizia del New Mexico ha effettuato tutti i rilievi del caso e interrogato tutti i testimoni. Al momento non è ancora chiaro se qualcuno verrà condannato per quanto accaduto.

Jason Miller morso da un ragno velenoso

Dopo alcune settimane di stop alle riprese, naturale conseguenza di quanto accaduto, le riprese del film erano ripartite, ma un altro incidente ha di nuovo messo in discussione tutto.

Jason Miller, operatore di macchina, ha ricevuto un morso da un ragno eremita. La specie in questione è molto velenosa e ora l’uomo rischia di perdere il braccio.

A riferirlo per primo è stato il noto sito di news statunitense TMZ.

Credit: ANSA

Un nuovo ostacolo, dunque, per quello che sembra essere a tutti gli effetti un film maledetto.

Non si hanno, al momento, notizie sulla data di ripresa dei lavori di produzione e di uscita del film nelle sale cinematografiche.