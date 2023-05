Notizia devastante per il mondo del calcio argentino e sudamericano in generale. Nella giornata di ieri si è infatti spento Javier Yacuzzi, ex difensore, che aveva solo 43 anni. Le prime indiscrezioni parlano di un virus che l’ex calciatore pare abbia contratto in Messico, le cui complicazioni hanno portato al decesso.

Javier Orlando Yacuzzi, nato a San Nicolás de los Arroyos in provincia di Buenos Aires il 15 agosto 1979, è stato un calciatore argentino.

La sua carriera è iniziata con il Club Atletico Platense nel 2001 e l’anno successivo si è trasferito al Club Atletico Tigre, nella prima divisione argentina.

Nei successivi due anni ha cambiato altre due maglie, quelle del Gimnasia y Esgrima de Concepción e del Tiro Federal.

Nel 2005 è arrivato poi all’Arsenal del Sarandì e questa è stata la sua esperienza più lunga con una squadra, visto che ci è restato per le successive 5 stagioni, fino al 2010.

Dopo due anni al Club Tijuana, in Messico, è tornato in Argentina ed ha giocato con l’Huracan e con il Rosario Central. Ha poi chiuso la carriera con la maglia del Deportivo Defensa e Justicia.

Il suo palmarés conta una vittoria del Campionato argentino di seconda divisione. Giocava con il Tiro Federal e correva l’anno 2004. E, più importante, la vittoria della Coppa Sudamericana con l’Arsenal de Sarandí nel 2007.

Come è morto Javier Yacuzzi

Javier Yacuzzi aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2018, ma non ha mai abbandonato del tutto il calcio. Attualmente, infatti, lavorava come assistente di Mauro Gerk, allenatore del Querétaro Fútbol Club, squadra che milita nella prima divisione del calcio messicano.

E proprio in Messico, stando a quanto riportato dai media sudamericani, pare abbia contratto un virus qualche tempo fa, le cui complicazioni lo hanno portato ad un prematuro decesso nella giornata di ieri, lunedì 29 maggio, a soli 43 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio dedicati all'ex calciatore.