Quello di tumore ai testicoli sta diventando un problema troppo presente tra gli sportivi professionisti. In particolare, in Bundesliga, il campionato tedesco, si sono riscontrati ben 4 casi simili nel giro di pochissimi mesi. L’ultimo in ordine temporale, solo qualche giorno fa, è stato Jean-Paul Boetius, calciatore olandese in forze all’Herta Berlino.

Il primo calciatore professionista che milita nel massimo campionato tedesco e che ha annunciato, tra lo shock generale, di soffrire del più brutto dei mali ai testicoli, è stato Timo Baumgartl.

Il calciatore dell’Union Berlino ha scoperto di essere malato ad aprile scorso e, dopo le cure, ha annunciato di essere guarito ad agosto.

A luglio, invece, Sebastien Haller, bomber del Borussia Dortmund ha raccontato la sua esperienza. Esperienza che, rispetto agli altri suoi colleghi, è più delicata, data la natura maligna del tumore.

Il terzo è stato Marco Ritcher, compagno di squadra all’Herta Berlino di Jean-Paul, che tutt’ora sta affrontando le cure.

Ad annunciare che questo misteriosamente ricorrente problema ha colpito Jean-Paul Boetius, è stato proprio il club berlinese, che su Twitter ha scritto:

Jean-Paul Boetius per il momento deve prendersi una pausa. Un esame urologico mercoledì ha diagnosticato un tumore ai testicoli che deve essere rimosso chirurgicamente. Non appena ci saranno nuove scoperte, vi informeremo. I nostri pensieri sono con te, Djanga!

Come sta Jean-Paul Boetius

Contemporaneamente ai quattro calciatori sopracitati, anche un altro ex sportivo molto famoso ha scoperto di avere lo stesso problema, si tratta di Svindal, ex sciatore norvegese, che grazie alla prevenzione è riuscito ad accorgersi del problema abbastanza presto.

Nel frattempo, lo stesso Jean-Paul Boetius ha pubblicato in prima persona un aggiornamento sulle sue condizioni, raccontando di come è andata l’operazione a cui si è sottoposto nella giornata di ieri. Ecco le parole del calciatore:

L’intervento è fatto ed è andato bene. Grazie a tutti per le parole commoventi ed edificanti. Mi sento benedetto e privilegiato, tutto grazie a voi! Ringraziamenti speciali al team medico dell’Herta Berlino per avermi aiutato.

Il campione ora dovrà prendersi il suo tempo per riprendersi dall’operazione e per capire quale sarà il prosieguo delle cure e delle terapie. Nel frattempo, Boetius, così come tutti i suoi colleghi nella stessa situazione, sta ricevendo l’abbraccio di tantissimi fan.