Si chiamava Jehane Thomas, la donna di soli 30 anni e mamma di due bambini piccoli di due e quattro anni, che nei giorni scorsi è venuta tragicamente a mancare. Lei era una star dei social, in particolare di Tik Tok, dove raccontava la sua vita da mamma. Aperta una raccolta fondi per i suoi piccoli.

Una storia straziante è quella avvenuta in questi giorni a Doncaster, nel Regno Unito, e che subito si è diffusa in tutto il mondo.

Riguarda Jehane Thomas, una donna di soli 30 anni, che negli ultimi anni era diventata una star dei social. La donna raccontava la sua vita da mamma soprattutto su Tik Tok, anche se aveva un ottimo seguito anche sulle altre piattaforme sociali.

Nell’ultimo periodo la tipologia dei suoi post e i temi trattati erano cambiati. Da due anni a questa parte, infatti, complici le sue non ottimali condizioni di salute, aveva raccontato sempre più spesso i suoi problemi con l’emicrania che la affliggeva da circa due anni.

Qualche giorno fa era stato programmato per lei un intervento chirurgico, che però, purtroppo, non ha fatto in tempo a fare. Si è spenta per sempre, provocando un dolore incalcolabile a tutti coloro che la amavano.

L’ultimo post di Jehane Thomas e la raccolta fondi

Gli ultimi mesi di vita di Jehane Thomas sono stati atroci, soprattutto perché i medici non sono riusciti, nonostante gli sforzi, a trovare una soluzione definitiva a quei dolori lancinanti che la invadevano.

All’inizio di marzo era arrivata la diagnosi di neurite ottica, ha raccontato la donna su Instagram. Poi i medici hanno pensato avesse la sclerosi multipla. Ipotesi, quest’ultima, scartata poco dopo.

Dopo un ricovero di 6 giorni era tornata a casa dai suoi bambini, ma due giorni dopo i dolori sono tornati e lei è stata costretta a tornare in ospedale, dove purtroppo si è spenta per sempre.

A dare il triste annuncio ci ha pensato la sua cara amica Alyx Reast, che ha anche lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. Il denaro raccolto sarà completamente destinato a Isaac ed Elia, che ora dovranno crescere senza la loro adorata mamma.