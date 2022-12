È degli ultimi giorni una notizia molto triste che riguarda una modella e influencer britannica di 25 anni, conosciuta con il nome d’arte di Rachel Mee. La donna sarebbe deceduta per cause che, sebbene non siano state rese note, lasciano credere ad un gesto estremo. A marzo scorso era diventata mamma di un bimbo che ora dovrà crescere per tutta la vita senza la sua mamma.

Lo scorso 18 dicembre si è spenta per sempre Rahcel Mee, una ballerina, influencer e modella che aveva solo 25 anni. A quanto pare è stata lei a scegliere di non stare più su questo mondo, come riportato in un toccante post dalla sua amica Claire Robinson.

Due anni fa Rachel aveva perso sua mamma, alla quale era legatissima. Dal lutto non si era mai ripresa e quando ha scoperto che sarebbe diventata mamma a sua volta, ha voluto ricordarla con parole d’amore e cariche di tristezza allo stesso tempo.

Aveva scritto che le dispiaceva tantissimo che non potesse vedere il suo nipotino venire al mondo e che si sarebbe assicurata che il piccolo avesse saputo tutto della sua nonna.

La nascita del bimbo della modella è arrivata a marzo scorso. Il piccolo di chiama Kyro e, a detta di chi le stava affianco, era tutto per lei.

Una raccolta fondi per il bimbo di Rachel Mee

La sua amica Claire Robinson, che le è rimasta affianco fino alla fine, non sospettando minimamente ciò che stava per accadere, ha deciso di aprire una raccolta fondi. Denaro che andrà in donazione proprio al piccolo Kyro, che ora passera il suo primo Natale e lo farà senza la sua mamma.

Nella descrizione della raccolta fondi, la Robinson ha scritto: