Per evitare di perdere la custodia delle sue figlie, Jeremy Allen White dovrà sottoporsi a 5 alcool test a settimana

Un periodo tutt’altro che sereno per Jeremy Allen White. L’attore statunitense, star assoluta di Shameless e The Bear, se vorrà continuare a vedere le sue due figlie, dovrà sottoporsi a frequenti alcool test e partecipare almeno ad un incontro degli alcolisti anonimi a settimana.

Nato a New York il 17 febbraio del 1991, Jeremy Allen White è attualmente considerato uno dei migliori e più promettenti attori del panorama statunitense e mondiale.

Le due doti artistiche vennero fuori fin dall’infanzia, quando, ai tempi delle elementari, iniziò a cimentarsi nella danza. Quando frequentava le scuole media, invece, approcciò per la prima volta la recitazione e non la mollò più.

Appena terminato il liceo, nel 2011, ha ottenuto la parte che lo ha reso famoso in tutto il mondo, quella di Lip Gallagher nella serie tv “Shameless“. Lui interpretava uno dei figli della squinternata famiglia Gallagher.

Ha interpretato il ruolo di Lip fino alla fine delle riprese dell’ultima stagione, andata in onda nel 2021.

Al termine dello show, White ha vissuto un periodo di crisi nella quale ha dubitato fortemente delle sue capacità da attore.

Fortunatamente per lui, poco dopo, nel 2022, ha ottenuto una nuova parte che si è rivelata, come la prima, di assoluto successo.

Ha infatti interpretato Carmen ‘Carmy’ Berzatto nella serie tv The Bear, uno chef trasandato che cerca di risollevare le sorti del ristorante di famiglia.

I problemi con l’alcool di Jeremy Allen White

Se la carriera di Jeremy Allen White procede a gonfie vele, lo stesso non si può dire della sua vita privata.

Dopo un periodo di serenità, culminato nel 2019 con il matrimonio con l’attrice Addison Timlin e la nascita delle loro due bambine, le piccole Ezer Billie e Dolore Wild, è iniziato per lui un calvario.

Calvario caratterizzato perlopiù dai problemi di dipendenza dall’alcool, che alla fine hanno portato al divorzio.

L’attore e sua moglie, come riportato da TMZ, hanno trovato un accordo per la custodia fisica e legale congiunta delle bambine. Ma tale accordo potrebbe essere a rischio per Jeremy.

Sempre da quanto affermato da TMZ, White, se vorrà continuare ad avere la custodia delle bambine, dovrà dimostrare di aver smesso di bere alcoolici.

Per farlo, dovrà sottoporsi almeno 5 volte a settimana all’alcool test e partecipare, almeno una volta a settimana, ad un incontro degli alcolisti anonimi.