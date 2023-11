Suscitano stupore e allo stesso tempo felicità le immagini pubblicate sui social da Jeremy Renner, che solo 10 mesi fa era rimasto vittima di un drammatico incidente, in cui venne schiacciato da uno spazzaneve. L’attore saltella, corre e si mostra in ottima forma. Le parole della star di Hollywood.

Era il primo gennaio di quest’anno quando il mondo del cinema riceveva una notizia che ha provocato grande shock e preoccupazione a tutti.

Jeremy Renner, attore statunitense protagonista di decine di film e serie tv di successo internazionale, era stato vittima di un tremendo incidente sulla neve che lo aveva ridotto in fin di vita.

Si trovava in Nevada e mentre cercava di aiutare una persona rimasta bloccata nella neve, il suo spazzaneve si è sfrenato e lo ha travolto in pieno, schiacciandolo e investendolo.

Per giorni, anzi settimane, i medici dell’ospedale in cui è stato trasportato e ricoverato hanno lavorato duramente prima per tenerlo in vita, e poi per farlo riprendere al meglio.

La forza e la tenacia di Jeremy gli hanno permesso di riprendersi prima del previsto, anche se il percorso di riabilitazione, soprattutto motoria, è stato ed è ancora oggi molto duro e faticoso.

Se si pensa al fatto che nelle prime settimane dopo l’incidente si era parlato addirittura della possibile amputazione di una gamba, vedere le immagini pubblicate oggi dall’attore sui suoi canali social scalda certamente l’anima e il cuore di tutti.

Lo sbalorditivo recupero di Jeremy Renner

Jeremy Renner era apparso in buone condizioni generali già lo scorso aprile, quando si presentò al Jimmy Kimmell Late Show sulle sue gambe, anche se supportato da un bastone ortopedico.

Due giorni fa ha invece pubblicato un video in cui sui allena, corre e saltella con un’energia ed una coordinazione che lasciano sbalorditi. A corredo del video, l’attore ha scritto: