Jeremy Renner è tornato a mostrarsi in pubblico dopo il terribile incidente sulla neve in cui è rimasto vittima a capodanno

Dopo mesi di ansia e paura, Jeremy Renner è finalmente tornato alla vita normale o quasi. Ha trascorso diverse settimane in ospedale e si è sottoposto a molti interventi, dopo che uno spazzaneve lo aveva schiacciato. Ospite al Jimmy Kimmel Live, ha raccontato l’incidente che gli è capitato ed ha presentato la sua nuova serie tv.

Da anni è ormai uno degli attori più amati dal pubblico. Lo è soprattutto per il ruolo di Occhio di Falco interpretato magistralmente nella saga cinematografica dei supereroi targata Marvel, The Avengers.

Qualche mese fa è stato suo malgrado protagonista anche di un’altra situazione, che purtroppo nulla ha avuto a che fare con la finzione e con il cinema.

Era il primo dell’anno e lui si trovava nella sua casa vicina al lago Tahoe, nello Stato del Nevada, quando il suo spazzaneve lo ha schiacciato e ridotto in fin di vita.

Salvo per miracolo, è stato trasportato in ospedale dove è rimasto ricoverato per settimane e dove i medici lo hanno sottoposto a molteplici interventi chirurgici che gli hanno letteralmente salvato la vita e la mobilità.

Jeremy Renner sta molto meglio

Il percorso di riabilitazione di Jeremy Renner è tutt’altro che finito e lo dimostra il fatto che a mesi di distanza, ancora oggi ha bisogno di un bastone ortopedico per camminare.

Tuttavia è senza dubbio fuori pericolo ed è anche tornato a mostrarsi in pubblico e a lavorare.

Nei giorni scorsi, ad esempio, è stato ospite in una puntata del late show di Jimmy Kimmel ed ha presentato la nuova serie di cui è protagonista. Serie prodotta da Disney+ e che si intitola Rennervation.

Immancabili le domande del conduttore sull’incidente e l’attore ha raccontato alcuni dettagli fino ad oggi sconosciuti.

Lui e suo nipote Alex stavano aiutando una persona che era rimasta bloccata nella neve con il pick up. Volevano attaccare una fune al mezzo, ma poco prima lo spazzaneve ha iniziato a scivolare sul ghiaccio.

Così lui ha cercato di risalire sullo spazzaneve per tirare il freno a mano, ma in quel momento il pesante mezzo lo ha travolto e investito.

Renner si è detto molto fortunato, poiché i traumi hanno interessato i suoi organi vitali e per miracolo non è accaduto il peggio.