Ilenia Ferrari purtroppo non ce l’ha fatta, si è spenta a soli 35 anni, pochi giorni dopo la cresima del suo amato figlio. Tutta la comunità di Jesolo ora è distrutta da questa perdita e stanno facendo il possibile per stare vicino ai suoi familiari, in questo momento di profondo dolore. La vicenda ha spezzato i cuori di tutti.

Era una mamma molto giovane, aveva solamente 35 anni ed una lunga vita davanti a sé. Ha lottato con energia e determinazione contro la malattia, che non le ha lasciato scampo.

Un vero e proprio dramma, che ha sconvolto migliaia di persone. I medici le hanno diagnosticato un cancro due anni fa. Da quel momento Ilenia Ferrari ha sempre lottato con forza e coraggio.

Il suo unico desiderio era proprio quello di poter sconfiggere la sua malattia, per poter star vicino a suo marito Loris e a suo figlio Riccardo. In passato ha lavorato come estetista a Passarella, un piccolo comune in provincia di Venezia.

Dopo il matrimonio però, ha deciso di dedicarsi alla famiglia. Era molto conosciuta nella zona ed infatti, la tragica scomparsa di Ilenia, ha spezzato i cuori di tutti. Sul web sono apparsi molti messaggi di cordoglio per i suoi familiari.

Pochi giorni fa, è stata celebrata la cresima del figlio e lei non è riuscita ad andare in Chiesa, ma ha fatto il possibile per far sentire la sua presenza anche da lontano. Poi, il suo quadro clinico è peggiorato drasticamente, proprio fino al decesso. I medici non hanno potuto fare più nulla per aiutarla.

Morte Ilenia Ferrari: il racconto dei familiari

In molti ora stanno cercando di stare vicino al marito e al figlio, distrutti da questa perdita. I parenti di Ilenia, secondo ciò che ha riportato Il Gazzettino, hanno voluto parlare di lei e della sua battaglia. Hanno dichiarato:

Ilenia era una donna forte e coraggiosa, ha affrontato la malattia dimostrando grande coraggio. Anche nei momenti più difficili era lei che infondeva fiducia a chi le stava vicino. In questi anni ha lottato come una leonessa. Ha tentato ogni strada per debellare la malattia.