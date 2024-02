Dopo una settimana di ansia e preoccupazione, in cui si erano perse le tracce del noto volto della tv australiana Jesse Baird e del suo compagno Luke Davies, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto. Entrambi sono morti e per la loro uccisione è stato arrestato un poliziotto, il 28enne Beau Lamarre-Condon. Il movente, stando a quanto emerge, sarebbe di natura passionale.

Un fatto di cronaca ha tenuto l’Australia intera con il fiato sospeso per circa una settimana. Più precisamente dallo scorso 19 febbraio, quando il noto volto della tv australiana Jesse Baird e il suo compagno, l’assistente di volo Luke Davies di tre anni più grande, erano stati visti per l’ultima volta.

Da lì è partita una denuncia di scomparsa e, nei giorni a seguire, ci sono stati alcuni macabri ritrovamenti. Ad esempio, nella casa dello stesso conduttore la Polizia ha trovato un proiettile, che a seguito dei dovuti controlli è risultato appartenere ad un’arma di un uomo delle forze armate.

Proprio da lì sono partite le indagini, che hanno portato dritte a Beau Lamarre-Condon, poliziotto di 28 anni, ex blogger delle celebrità ed ex fidanzato di Baird. Nei giorni a seguire il pensiero di un tragico epilogo ha preso sempre più piede, dopo il ritrovamento degli effetti personali degli scomparsi in un container, completamente insanguinati.

Il poliziotto, fino ad allora sospettato, inizialmente si era rifiutato di collaborare alle indagini, per poi cambiare idea ed indicare personalmente dove si trovavano i corpi dei due giovani.

Le autorità hanno trovato il conduttore e l’assistente di volo a Bungonia, nel New South Wales, deceduti e chiusi in tre borsoni da surf.

Al contrario di quanto circolato in Australia in queste ore, il delitto non avrebbe nulla a che vedere con l’odio e l’omofobia. Il movente sarebbe passionale e legato alla fine della relazione proprio tra il poliziotto e la star della tv.