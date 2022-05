Una vita vissuta al massimo, ma con un destino che più tragico non poteva essere. Jesse Koz, noto influencer e star del web mondiale, originario del Brasile, ha perso la vita a soli 29 anni in un terribile incidente stradale. Morto anche Shurastey, il bellissimo golden retriever che viaggiava con lui in giro per il mondo a bordo del favoloso maggiolino del 1978.

Credit: jessekoz – Instagram

Una storia bellissima, quella che Jesse ha raccontato nel corso degli ultimi anni, che inevitabilmente ha conquistato il cuore di tantissimi utenti del web provenienti da ogni parte del mondo.

Il ragazzo, originario del Brasile e di 29 anni, qualche tempo fa aveva deciso di mollare tutto e di partire per un fantastico viaggio on the road per il mondo.

Lo ha fatto portando con se poche cose, ma soprattutto il suo migliore amico, un bellissimo cagnolino, di razza golden retriever, di nome Shurastey.

A bordo del leggendario Maggiolino della Volkswagen bianco del 1978, hanno percorso un numero incalcolabile di miglia, attraversando mari e confini di tanti Stati.

Ogni esperienza, ogni attimo meritevole di essere vissuto al massimo, è stato raccontato su di un profilo Instagram che oggi ha tristemente assunto la funzione di memoriale.

La triste morte di Jesse Koz e Shurastey

Credit: jessekoz – Instagram

Nelle ultime settimane i due inseparabili amici si trovavano negli Stati Uniti. Le ultime bellissime foto pubblicate da Jesse Koz lo ritraggono insieme a Shurastey a New York, Washington, Santa Monica, in Arizona e nel bel mezzo del deserto che ospita la mitica Route 66.

Nel week end scorso si trovava per le strade dell’Oregon, vicino a Selma, quando è capitato l’irreparabile. A causa ancora da accertare il maggiolino si è schiantato frontalmente con un’altra auto, non lasciando scampo a Jesse e Shurastey.

Credit: jessekoz – Instagram

A bordo dell’altra vettura viaggiavano una donna, che ferita gravemente è stata trasportata all’ospedale più vicino, e il suo bambino, che fortunatamente è uscito dall’incidente illeso.

Scorrendo la sezione commenti delle ultime istantanee pubblicate su Instagram dal blogger, è possibile leggere decine e decine di messaggi di cordoglio per la sua morte e per quella del suo cucciolo.