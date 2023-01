Jessica Boesmiller ha lottato con tutte le sue forze per i suoi figli, ma il mostro ha avuto la meglio. Il marito ha diffuso la triste notizia

La storia di questa mamma ha commosso il mondo intero. Jessica Boesmiller ha scoperto di avere un cancro agli occhi molto raro mentre era incinta dei suoi due gemelli. Purtroppo, alla fine, non ce l’ha fatta.

Un’agonia che è iniziata nel 2017, poco dopo aver scoperto di essere di nuovo incinta. La diagnosi dei medici ha stravolto la sua intera vita e quella della sua famiglia. Ma Jessica Boesmiller non si è mai abbattuta e ha lottato con tutte le sue forze soltanto per i suoi figli e per suo marito.

Ha iniziato a rispondere bene alle cure e i medici erano molto positivi, aveva preso la via della guarigione. L’hanno sottoposta a due interventi chirurgici. Il primo per rimuovere l’occhio e il secondo per prepararlo ad una protesi oculare. Quest’ultima l’ha aiutata a condurre una vita quasi normale.

Le autorità locali hanno iniziato a preoccuparsi quando il melanoma oculare che ha colpito questa mamma, è stato diagnosticato anche ad altre 12 persone residenti nella sua stessa zona. Si tratta di un melanoma oculare che colpisce solitamente 5 persone su 1 milione.

Ciò ha portato ad una ricerca finanziata dalle forze dell’ordine, con lo scopo di trovare la causa del tumore agli occhi concentrato in una sola zona.

Il decesso di Jessica Boesmiller

Per anni, Jessica ha combattuto con tutte le sue forze, ma lo scorso martedì il marito ha diffuso la triste notizia.

Oggi Jessica ha aperto le ali, se n’è andata circondata da una famiglia piena d’amore, che ha vegliato su di lei per tutta la notte. Aveva accettato il suo destino.

Nelle ultime settimane, aveva scelto di lasciare l’ospedale e di trascorrere i suoi ultimi giorni insieme alla sua famiglia. I medici le avevano detto che non c’era più nulla da fare. E senza far capire nulla ai suoi bambini, ha trascorso intere giornate a giocare con loro, costruendo dei ricordi meravigliosi che porteranno per sempre nei loro cuori.

L’intera comunità si è stretta all’affetto di questa famiglia, anche se gli abitanti sono molto preoccupati per la diffusione del tumore agli occhi. Pretendono risposte, ma dalla ricerca non è ancora emerso nulla.