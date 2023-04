Una vicenda davvero straziante è quella che abbiamo deciso di raccontarvi nella giornata di oggi. La protagonista è una bimba di soli 17 mesi, chiamata Jessica Farrer, che purtroppo è deceduta nei giorni scorsi, dopo che è rimasta incastrata con la sua testoline nelle sbarre del letto.

I genitori nonostante il dolore per la grave e triste perdita subita, hanno deciso di fare comunque un gesto di grande generosità. Ci hanno tenuto a salvare altre vite, con gli organi della piccola.

Era una giornata come le altre per la famiglia che vive negli Stati Uniti. Erano tutti a casa e fino a quel momento per loro, tutto stava procedendo normalmente. Non era accaduto nulla di insolito.

La piccola Jessica era riuscita ad entrare nella stanza del fratello più grande e stava giocando lì dentro. La madre Clair quando è entrata per controllare però, si è resa conto che in realtà la sua bimba era rimasta coinvolta in un grave incidente domestico.

Non si sa bene come abbia fatto, ma è rimasta incastrata con la sua testolina nelle sbarre del letto. Ha cercato prima di liberarla e successivamente ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Questi ultimi sono intervenuti nella casa in pochi minuti, ma si sono presto resi conto che le condizioni della bimba erano disperate. Per questo hanno disposto il suo tempestivo trasporto in ospedale.

Il decesso della piccola Jessica Farrer

Dal suo arrivo alla struttura sanitari i dottori hanno cercato di fare l’impossibile, ma i danni causati da quella fatalità, non le hanno lasciato scampo. Pochi giorni dopo non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

I genitori nonostante la grave perdita subita, hanno deciso comunque di fare un gesto bellissimo. Hanno voluto donare i suoi organi per salvare altre vite.

I suoi reni hanno salvato un ragazzo che ha passato tutta la sua vita a fare dialisi. Il fegato ad un bimbo ed il cuore ad un suo coetaneo che ne aveva davvero bisogno.