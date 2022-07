Si chiamava Jessica Foscarin ed aveva soltanto 31 anni. Tra un anno avrebbe dovuto pronunciare il tanto atteso “Si”, ma la vita l’ha messa dinanzi ad un brutto ostacolo, che non è riuscita a superare.

Jessica Foscarin ha scoperto di essere affetta da un terribile melanoma e nonostante non abbia mai smesso di lottare, alla fine la malattia l’ha avuta vinta ed ha spezzato la sua vita per sempre. Un dolore straziante per la famiglia e per chiunque la conosceva. Era commessa in un negozio di abbigliamento, una donna bellissima, sorridente, di soli 31 anni, che stava per costruire la sua vita con la persona che amava.

Lo scorso 13 luglio, il suo cuore si è fermato per sempre e Jessica si è spenta tra le mura dell’ospedale di Mirano. La data del funerale è fissata per il prossimo sabato, nella chiesa dei Santi Gregorio e Tommaso, a Lughetto di Campagna Lupia (in provincia di Venzia).

Gli addii per Jessica Foscarin

La comunità è sconvolta e straziata dalla perdita di Jessica. Molte persone hanno pubblicato tristi post di addio e di vicinanza alla famiglia, accompagnati dalle foto della 31enne:

Ciao Cipollina❤️ voglio ricordarti così… Sei entrata a far parte della mia vita nel 2015, accogliendomi da subito a braccia e cuore aperto. Ti sei presa cura di me e ti sei sempre preoccupata di come potessi stare. Che fossimo vicine o lontane non ti importava, tu eri sempre lì, pronta per me, pronta a venire a salvarmi e a tirarmi fuori dai mille guai che riuscivo sempre a combinare. Tu eri lì, a tirarmi su, a consolarmi, a starmi vicino e a darmi la forza di non mollare mai. Come una sorella maggiore mi hai presa sotto la tua ala protettiva e mi hai tenuta stretta stretta a te. Con la forza di un gigante hai provato a lottare fino all’ultimo, ed io con immensa speranza ho sperato tanto di aspettarti fuori da quell’ospedale. Ma purtroppo quella dannata bestia che ha voluto aggrapparsi a te, ha preso il sopravvento e ti ha portata via da noi troppo presto. Cara Je.. ne avevo ancora di cose da imparare da te. Ma posso iniziare con la speranza di riuscire a rinascere più forte da questo immenso dolore e vuoto che hai lasciato.