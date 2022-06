La polizia cerca il compagno di Jessica Lesto, trovata morta in una fossa, coperta di fango e foglie: si indaga per l'omicidio della 32enne

Jessica Lesto è stata trovata senza vita in una fossa ad Aosta. Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire gli ultimi momenti di vita della 32enne e stanno cercando di rintracciare il suo compagno, che risulterebbe irreperibile da diverse settimane. Si sospetta che possa trovarsi all’estero.

Una vicenda avvolta nel mistero, la morte della donna potrebbe risalire a diversi giorni o anche settimane fa. Questi sono i primi elementi emersi dal cadavere, ma le conferme arriveranno soltanto dopo l’esame autoptico.

Credit: Chi l’ha visto

Il corpo senza vita di Jessica Lesto è stato rinvenuto in una zona boscosa nei pressi di una pista ciclabile. Le autorità hanno ricevuto una segnalazione e dopo aver effettuato un sopralluogo, è arrivata la terribile scoperta.

Secondo le prime notizie diffuse, quel punto esatto in cui il cadavere giaceva, ricoperto di fango e foglie, sembra essere un luogo di accampamento. Gli inquirenti hanno trovato fornelli a gas, coperte, bottiglie vuote e vestiti abbandonati.

Credit: Chi l’ha visto

Jessica Lesto era scomparsa 5 anni fa

Il nome di Jessica Lesto aveva già attirato l’attenzione mediatica, quando cinque anni fa era scomparsa e il suo appello era finito alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto. Venne poi ritrovata diversi giorni dopo a Torino.

Lo scorso anno, invece, la 32enne si ritrovò vittima di una violenta aggressione da parte del suo compagno. Era finita in ospedale dopo essere stata ferita alla gola con una bottiglia rotta.

Credit: Chi l’ha visto

Le forze dell’ordine stanno cercando l’uomo proprio per via di questo episodio passato, ma sembrerebbe che non si trovi più in Valle d’Aosta da diverse settimane. Al momento risulterebbe irreperibile. È stato aperto un fascicolo d’indagine per omicidio, al momento contro ignoti.

Un vero e proprio giallo, che gli agenti stanno cercando di risolvere. Bisognerà attendere i risultati dell’esame autoptico, che farà chiarezza sulle cause del decesso della giovane donna.

Le sue foto sono state trasmesse al programma televisivo di Federica Sciarelli, con la speranza che qualcuno possa farsi avanti per raccontare cosa sia accaduto a Jessica Lesto. Ecco l’appello: