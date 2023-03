Jessica Whalley ha perso la vita a soli 25 anni, mentre stava lavorando come addetta ai trasporti all’interno della scuderia dell’ex calciatore Michael Owen.

L’ex reginetta di bellezza è improvvisamente collassata mentre si trovava al Manor House Stables, davanti agli occhi di tutti i presenti. Immediatamente sono stati allertati gli operatori sanitari che, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Purtroppo si è spenta per sempre a soli 25 anni.

L’ex calciatore in lacrime per il decesso di Jessica Whalley

Michael Owen, proprietario della scuderia, è scoppiato in lacrime davanti alla straziante scena. L’ex calciatore è sconvolto e ancora incredulo, così come tutti coloro che hanno assistito alla scena.

Jessica Whalley stava bene, poche ore prima aveva pubblicato una foto sui social. Sorrideva felice prima di quella giornata al Manor House Stables.

Erano circa le 8:30 del mattino, quando una chiamata è arrivata ai servizi di emergenza. Gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto e hanno tentato, invano, di rianimare l’ex reginetta di bellezza. Purtroppo sono stati costretti a dichiarare il decesso. Non è ancora chiaro cosa le sia accaduto, ma le autorità hanno fatto sapere che, subito, è stato escluso un decesso sospetto.

La 25enne era molto conosciuta, poiché nel 2019 aveva partecipato al concorso Miss Tourism Universe, come reginetta di bellezza per la Gran Bretagna, arrivando tra le finaliste.

La notizia è stata diffusa attraverso una nota, pubblicata dalla polizia. Gli agenti hanno precisato che:

Nonostante gli sforzi di tutte le persone coinvolte, la donna è purtroppo morta sul posto. Il decesso non è considerato sospetto e i parenti sono già stati informati. Verrà aperto un fascicolo per il medico legale.

Sul web sono apparsi numerosi messaggi di addio, pubblicati da parenti, amici e tutti coloro che conoscevano Jessica. Messaggi che accompagnano le ultime foto della 25enne, nelle quali appare sorridente e spensierata, come sempre.