Un dramma assoluto si è verificato in Brasile sabato scorso ed ha scosso tutto il movimento calcistico del paese, che come noto è seguitissimo. Jian Kayo, giovane portiere dell’Ituano, è stato trovato privo di vita all’interno della sua casa. A lanciare l’allarme i suoi familiari e alcuni suoi amici, che non avevano notizie di lui da giorni.

E mentre il mondo del calcio della Turchia e del Ghana piangono per la tragica fine di Christian Atsu, l’attaccante dell’Hatayspor deceduto nel devastante terremoto che ha colpito appunto la Turchia e la Siria, un altro dramma ha colpito anche il Brasile.

Jian Kayo Gomes Soares, giovane promessa del calcio verdeoro, ha perso la vita a soli 21 anni. Ancora ignote le cause del decesso del portiere, il cui corpo senza vita è stato trovato all’interno del suo appartamento.

Amici e familiari non riuscivano ad avere sue notizie da alcuni giorni e, preoccupati, hanno allertato le forze dell’ordine. Nella serata di sabato, la tragica scoperta.

Cordoglio per la morte di Jian Kayo

Jian Kaio come detto aveva solo 21 anni e una carriera florida che era appena iniziata nel mondo del calcio. Dopo essersi fatto notare nelle giovanili di diversi club, è stato acquistato dall’Ituano due anni fa e da quest’anno era stato inserito nella rosa della prima squadra, tra i professionisti.

Sia l’Ituano che il San Paolo hanno pubblicato dei commoventi post di addio sui social per dire addio al giovane campione.

Era un ragazzo molto dolce, che lasciava l’ambiente molto leggero e positivo, in tutto ciò che faceva. Non ha trascurato mai nessun allenamento, nessuna attività. Era sempre un ragazzo con il sorriso sulle labbra. Molto facile da gestire, un bravissimo ragazzo.

Queste le parole di Carlos Pimentel, il mister che lo ha allenato fino a due settimane fa.

Daniele Mioranza, la sua giovane fidanzata, al giornale GE ha dichiarato: