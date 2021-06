Jodie i è svegliata di notte piena di sangue e di morsi. Poi la brutta scoperta

Jodie Nailard è una giovane di 22 anni che si è resa protagonista di un’incredibile storia. La ragazza, infatti, ha subìto un’aggressione da parte di una volpe che si è insediata nel suo letto di notte mentre dormiva. La 22enne ha riportato diverse ferite dopo l’aggressione dell’animale e, subito dopo il dramma, è stata portata in ospedale.

Jodie Nailard ed Harry King sono una giovane coppia che vive a Clapham, nel sud-ovest di Londra. La 22enne si è resa protagonista di un dramma che l’ha vista coinvolta insieme ad una volpe. L’animale è riuscito ad entrare nella casa della giovane coppia ed ha aggredito la ragazza.

Queste sono state le parole con cui Jodie ha raccontato il dramma:

Il mio bicipite sinistro pulsava di dolore e coperto di sangue e mi chiedevo cosa diavolo fosse successo. Poi ho visto una volpe alla fine del mio letto e ho urlato e sono scoppiata a piangere. Mentre mi sono seduta, l’ho accidentalmente preso a calci ed è saltato giù dal letto ed è corso fuori dalla porta.

Svegliato dalle urla, il compagno di Jodie, Harry, ha cercato di scacciare via l’animale lanciandole cuscini. Immediatamente dopo l’accaduto, Harry ha portato Jodie in ospedale dove è stata vaccinata contro la poliomelite, la rabbia e il tetano.

Il motivo dell’aggressione a Jodie da parte della volpe non è ancora chiaro alla 22enne, che si è espressa con queste parole riguardo l’accaduto:

Sono solo grata che non sia andato sulla mia faccia. Non sono sicura se sia entrata specificamente per attaccarmi o mi abbia morso perché ho mosso il braccio e l’ho spaventata.

Ma l’incredibile storia raccontata da Jodie non è la prima e forse non sarà neanche l’ultima Qualche mese prima dell’incidente capitato a Jodie, una volpe si è insediata in un casa a Plymouth mordendo alla mano una bimba di soli sette mesi.