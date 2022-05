Non ha retto al dolore per la scomparsa dia sua moglie ed è morto due giorni dopo: La tragedia di Irma e Joe Garcia

Alle 21 vittime del terribile agguato in Texas, nelle ultime ore se ne è aggiunta un’altra. Questi si chiamava Joe Garcia ed era il marito di Irma Garcia, una delle due maestre morte nella scuola elementare di Uvalde. L’uomo era andato a porre dei fiori davanti all’istituto, ma non ha retto al dolore e si è accasciato a terra in preda ad un malore che lo ha ucciso.

Quanto accaduto alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, sarà purtroppo ricordato per sempre. Un 18enne è entrato nella scuola ed ha sparato con mitra e pistola a 19 bimbi e due maestre.

Tra queste ultime anche Irma Garcia, che è morta per cercare di proteggere i suoi alunni fino alla fine.

Un dolore incalcolabile per la famiglia della maestra, soprattutto per suo marito Joe che solo due giorni dopo la tragedia aveva trovato il coraggio di andare sul posto a commemorare la sua compagna di vita da oltre 25 anni.

Aveva portato dei fiori per lei e per le altre vittime, ma il suo cuore è andato letteralmente in frantumi. Garcia si è accasciato a terra in preda ad un malore, poi è stato potato a casa, dove si è sentito male di nuovo. Questa volta, però, il cuore si è fermato per sempre.

Stavano insieme dai tempi del liceo, Joe ed Irma. E lui non ha retto al dolore di aver perso la sua anima gemella.

Raccolta fondi per la famiglia di Joe Garcia

Già dopo la morte di Irma, i conoscenti avevano aperto una raccolta fondi a suo nome. A quello della donna, ora, si è aggiunto anche il nome del marito.

Irma e Joe Garcia lasciano 4 figli, la cui vita ora è completamente devastata. Il più grande sta terminando il centro di addestramento dei Marines, il secondo frequenta la Texas State University, mentre la terza si trova al secondo anni delle superiori. La più piccola, invece, frequenta ancora le elementari.

Commovente le parole scritte dalla cugina di Irma nell’appello della raccolta fondi: