Un lutto gravissimo ha colpito, nella giornata di oggi, il mondo dello spettacolo italiano e in particolare quello della tv e della radio. Joe Violanti, conduttore radiofonico di emittenti come RTL, RDS, Rai Radio 2, Radio Kiss Kiss e Radio 105, si è spento all’età di soli 63 anni, dopo aver lottato per qualche mese con un male che alla fine lo ha sconfitto. Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore.

Credit: charliegnocchi – Instagram

A dare il tragico annuncio della scomparsa dell’attore, autore e conduttore è stato Charlie Gnocchi, collega e grande amico di Joe. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, sorridenti, scrivendo nella didascalia un semplice “Ciao Sergio“. Nei commenti, poi, ha aggiunto:

Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me.

Sempre nei commenti sotto al post è intervenuto anche il fratello di Charlie, Gene Gnocchi, a sua volta grande amico di Violanti, esprimendo il suo grande dispiacere e ricordandolo con parole cariche di affetto.

Chi era Joe Violanti

Nato a Fidenza il 31 gennaio del 1960, Sergio Violanti, in arte Joe Violanti, aveva da poco compiuto il suo 63esimo compleanno.

Ha iniziato come disk jockey a metà degli anni settanta, nelle emittenti radiofoniche e nelle discoteca della provincia di Parma. Negli anni ottanta, poi, complice l’incontro con i fratelli Gnocchi, è iniziata la sua carriera anche nel mondo della comicità.

All’inizio degli anni novanta ha iniziato a lavorare, proprio insieme a Charlie, a Radio 105. Successivamente è stato speaker anche di Radio Rai 2, RTL 102.5, RDS e Radio Kiss Kiss.

Inoltre ha lavorato come conduttore televisivo e autore di diversi programmi sia in tv c he in radio.

Lascia due figlie. Decine i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle ultime ore. Uno dei più toccanti è arrivato dall’amico scrittore, giornalista e collega conduttore radiofonico, Mariano Sabatini: