Johanna Bassani è morta a soli 18 anni Johanna Bassani è morta a 18 anni, era una promessa per lo sci

Un grave lutto ha colpito il mondo dello sci. La giovane atleta, Johanna Bassani, è morta a soli diciotto anni. A dare la triste notizia è stata proprio la federazione di sci austriaca, in un comunicato, pubblicato sul loro sito. In molti sono rimasti scioccati da questa tragica ed improvvisa perdita.

Aveva compiuto diciotto anni lo scorso 25 aprile. Era una delle promesse per il suo sport. Tutta la Nazione è sconvolta da questo lutto inaspettato.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il suo corpo senza vita è stato trovato lo scorso martedì, ma sono ancora da chiarire le cause del suo decesso.

L’OSV, la federazione austriaca, ha diramato la notizia solo poche ore fa, in comunicato pubblicato sul loro sito, in cui hanno scritto:

“Con grande sgomento e profonda tristezza, prendiamo atto della notizia della morte di una sportiva, appartenente alla nostra squadra di combinata nordica ed uno dei grandi talenti di questa disciplina!”

La ragazza aveva una grande passione per lo sci, tanto che nella scorsa stagione, aveva partecipato e portato un buon risultato, agli Youth Olimpic Games di Losanna, ai Mondiali Junior di Oberwiesenthal, distinguendosi anche nei circuiti di Alpen Cup e Continental Cup.

Aveva una passione profonda per lo sci e per la Federazione era una giovane promessa, molto conosciuta per ciò che era riuscita a fare lo scorso anno.

Infatti, nei mondiali del 2021, avrebbe dovuto partecipare con la Combinata Nordica, una nuova disciplina, che è una specialità comporta da sci di fondo e salto con gli sci. Johanna era considerata una delle atlete più promettenti della sua squadra e la sua tragica perdita ha sconvolto, non solo la sua famiglia, ma tutto il mondo dello sport invernale.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.