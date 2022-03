L'attore scozzese John Stahl, famoso per il suo ruolo ne Il Trono di Spade, è morto a soli 68 anni: cinema e tv sono in lutto

Il mondo della televisione, del cinema e del teatro britannico ha da pochi giorni appreso la triste notizia della morte di un grandissimo interprete. John Stahl, attore scozzese famoso per aver recitato in tantissime produzioni di alto livello, si è spento per sempre a 68 anni. A dare l’annuncio della sua dipartita ci ha pensato l’agenzia che lo rappresenta, tramite una nota ufficiale sui social network.

Se ne è andato con grande dignità, nella sua Scozia, a soli 68 anni. Amanda Fitzalan Howard, sua storica agente e amica, ha annunciato la sua morte, che è avvenuta lo scorso 2 marzo, tramite una nota sui social network.

Nella nota lo ha descritto come un attore di grandissima abilità, ma ha voluto sottolineare soprattutto il suo grande impegno nel mondo teatrale scozzese.

Stahl ha infatti lavorato più volte e sempre in maniera egregia, alla Royal Shakespeare Company e al National Theatre.

I ruoli che lo hanno famoso praticamente in tutto il mondo, tra gli altri, sono principalmente due.

Dal 1987 al 2003 ha vestito i panni del personaggio ricorrente di Tom “Inverdarroch” Kerr, in 114 episodi della famosa soap opera britannica Take the High Road.

Dal 2012 al 2013, invece, ha interpretato il personaggio di Rickard Karstark nella seconda e terza stagione della serie tv Game Of Thrones (Il Trono di Spade).

Cordoglio per la morte di John Stahl

La morte di John Stahl ha inevitabilmente gettato nello sconforto tantissimi colleghi, amici, collaboratori, enti e semplici fan.

Lo sceneggiatore scozzese Peter May, ad esempio, ha scritto:

Terribilmente triste sapere che il mio vecchio amico John è morto. Ho scritto così tante scene per il personaggio di Inverdarroch che ha interpretato in Take The High Road. La sua scomparsa è avvenuta il 2 marzo sull’isola di Lewis, dove ha lasciato sua moglie Jane Paton. Solo di recente ho partecipato al suo matrimonio online. L’ho visto l’ultima volta ad Adelaide, in Australia, per una divertente riunione. RIP John.

Il National Theatre of Scotland, sulla pagina ufficiale Twitter, ha invece scritto: