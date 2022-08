Il mondo del cinema e della televisione hanno da poco appreso la triste notizia della morte di John Steiner. Nato in Gran Bretagna, aveva trovato il successo in Italia, lavorando e collaborando con tantissimi personaggi di spicco, come Tinto Brass, Dario Argento, Carlo Verdone e tanti altri. Aveva 82 anni e al momento non sono note le cause del decesso.

Giorni difficili per il mondo del cinema e della recitazione in generale praticamente di tutto il mondo. Sono diversi i grandi interpreti che si sono spenti in questa settimana.

Da Roberto Nobile, famoso attore di fiction come Montalbano, Don Matteo e Distretto di Polizia, a Bernard Cribbins, protagonista della famosa serie tv Doctor Who.

Passando poi per Mary Alice, famosa per moltissimi film e per aver vinto un Tony Award e un Emmy Award, e Nichelle Nichols, nota ai più per aver interpretato l’ufficiale delle comunicazioni Nyota Uhura nella famosissima serie tv Star Trek.

Sta mattina, poi, si è diffusa la notizia della morte di Pat Carroll, famosa soprattutto per aver prestato la voce alla strega Ursula nella versione originale de La Sirenetta.

Chi era John Steiner

Nato a Chester, in Inghilterra, il 7 gennaio del 1941, Steiner si avvicina alla recitazione grazie agli studi alla Royal Academy. Gli esordi sono al teatro, ma dopo essersi trasferito in Italia negli anni 60, trova il successo anche e soprattutto sul piccolo schermo e al cinema.

L’esordio è datato 1967, quando ha recitato nel film “Marat/Sade” per la regia di Peter Brook, Poi ha preso parte al film “Il mio amico il diavolo” di Stanley Donen, prima di recitare per il primo film italiano, “Tepepa” di Giulio Petroni.

Diverse le collaborazioni illustri nel suo periodo italiano. Ha condiviso il set, ad esempio, con attori del calibro di Vittorio Gassman, Sharon Tate, Orson Welles e Tomas Milian. O ancora Barbara Bouchet e Lucio Fulci.

Prestigiosa e duratura, poi, le collaborazioni con registi del calibro di Tinto Brass, per il quale ha recitato nel film “Salon Kitty” nel 1975 e in Paprika nel 1991.

Con Dario Argento ha lavorato al film “Tenebre” del 1982, mentre con Carlo Verdone nei film “Troppo forte” e “I due carabinieri”.