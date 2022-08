Un’altra gravissima perdita per il cinema statunitense e mondiale, che hanno da poco appreso la notizia della morte di Pat Carroll. L’attrice aveva 95 anni e si è spenta dopo aver lottato a lungo con una polmonite, che però alla fine l’ha portata via. Era nota soprattutto per aver prestato la voce alla strega Ursula nella versione originale de La Sirenetta.

Giorni particolarmente difficili per il mondo del cinema mondiale, per via di perdite molto importanti.

Diversi i paesi colpiti. L’Italia stessa, ad esempio, ha dovuto dire addio in modo improvviso ed inaspettato a Roberto Nobile. L’attore è morto a 75 anni per un malore che non gli ha lasciato scampo. Era noto per le sue parti in tantissime fiction di enorme successo, come Distretto di Polizia, Ultimo, Don Matteo, Il Commissario Montalbano e tante altre.

In Gran Bretagna, si è spento Bernard Cribbins, star della serie tv di Doctor Who.

Negli USA, nei giorni scorsi, sono scomparse due attrici famosissime. Si tratta di Mary Alice, famosa per moltissimi film e per aver vinto un Tony Award e un Emmy Award. E di Nichelle Nichols, nota ai più per aver interpretato l’ufficiale delle comunicazioni Nyota Uhura nella famosissima serie tv Star Trek.

L’addio a Pat Carrol

Nelle scorse ore, sempre negli Stati Uniti d’America, si è diffusa la notizia della morte di un’altra grande attrice e doppiatrice. Questa era Pat Carroll.

Non sono tantissimi i ruoli da lei interpretati al cinema o in televisione, ma resterà comunque nella memoria di molti e la sua carriera è stata comunque costellata di diversi prestigiosi riconoscimenti. Come l’Emmy award vinto nel 1956 per le fiction Caesar’s Hour e Make Room for Daddy.

Senza dubbio, ciò che l’ha resa immortale nella storia dello spettacolo, è stato il suo prestare la voce ad uno dei personaggi più iconici della storia della Disney. Ha infatti doppiato la strega Ursula nella versione originale de La Sirenetta.

Diversi tabloid statunitensi hanno affermato che si è spenta nella sua casa nel Massachusetts, per le complicazioni di una polmonite che aveva accusato qualche tempo fa e che alla fine è peggiorata. Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore.