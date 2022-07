Secondo lutto importantissimo nel mondo del cinema e della televisione, avvenuto a due giorni di distanza da quello di James Caan. Questa volta è spegnersi per sempre è toccato a Tony Sirico, attore di origini italiane, noto soprattutto per il suo ruolo di Paulie Gualtieri nella serie tv pluripremiata I Soprano’s.

Il mondo del cinema e della televisione statunitense e mondiale è stato travolto, nel giro di pochissimi giorni, dalle notizie delle morti di due grandissimi attori che resteranno per sempre nella memoria di tantissimi fan del genere thriller e mafia all’italiana.

Nella serata dello scorso 6 luglio, all’età di 82 anni, è morto James Caan. Decine i ruoli importantissimi ricoperti nell’arco della sua fortunatissima carriera. Due su tutti, però, lo hanno reso immortale nella storia del cinema mondiale.

Nel 1972 ha vestito i panni di Santino Sonny Corleone nel film cult di Francis Ford Coppola, “Il Padrino“. Poi, qualche anno più tardi, vestirà invece i panni dello scrittore rapito dalla sua fan nel film “Misery non deve morire“, tratto dal romanzo di Stephen King.

Due giorni più tardi, l’8 di luglio, è invece morto Tony Sirico, altro attore che ha interpretato un ruolo in un opera del genere mafia all’italiana.

Vita e carriera di Tony Sirico

Tony Sirico, all’anagrafe Gennaro Anthony Sirico, era nato a New York nel 1942 ed è morto in Florida lo scorso 8 luglio. Ad annunciare la sua morte ci ha pensato il suo agente, che però non ha svelato le cause che hanno portato al suo decesso.

La sua gioventù è stata caratterizzata dalla malavita. Lavorò infatti per il boss Carmine Persico all’interno della famiglia Colombo, che capeggiava la mafia italiana a New York, venendo arrestato 28 volte per rapine, possesso illegale di armi da fuoco e droga.

L’esordio sul piccolo schermo arriva tardissimo, nel 1977, quando aveva già 35 anni. Tantissimi i ruoli da lui ricoperti, sia in televisione che al cinema, ma uno su tutti lo ha reso famoso letteralmente in tutto il mondo.

Dal 1999 al 2007 ha infatti vestito i panni del mafioso Paulie Gualtieri nella fortunata e pluripremiata serie tv I Soprano’s. Il suo era uno dei personaggi principali.