Per anni è rimasto aggrappato alla vita con tutte le sue forze, ma ora il suo cuore si è arreso: è morto Jonnie Irwin

Da anni lottava contro un cancro e recentemente aveva rivelato di avere pochi mesi di vita. Il noto conduttore Jonnie Irwin ha perso la sua battaglia, si è spento per sempre all’età di 50 anni.

Un’agonia iniziata nel 2020, dopo che i medici avevano scoperto un tumore terminale ai polmoni. Una notizia che aveva stravolto la vita di Jonnie Irwin e quella della moglie e dei suoi bambini. Ha sempre condiviso la sua battaglia sui social e ha provato a rimanere aggrappato alla vita, con tutte le sue forze, fino all’ultimo. Voleva solo dare ai suoi figli una vita il più normale possibile e anche se adesso non potrà vederli raggiungere i futuri traguardi, ha lasciato nei loro cuori il ricordo di un papà meraviglioso e sempre presente.

Nel 2022, la star del programma tv A place in the sun, ha scoperto che le metastasi avevano già raggiunto il cervello. Nel 2023, la notizia più straziante: i medici non potevano più fare nulla e gli rimanevano solo pochi mesi di vita. Fu proprio lui a dare il tristissimo annuncio attraverso un post pubblicato sui social network:

Mi hanno dato sei mesi di vita, non so quanto tempo vivrò, ma ciò che mi fa più male è sapere che i miei figli cresceranno senza di me. Questo mi spezza davvero il cuore.

L’annuncio della scomparsa di Jonnie Irwin

La notizia della scomparsa del famoso conduttore è arrivata improvvisamente, dopo un post pubblicato dalla famiglia su Instagram, che ha chiesto di essere lasciata ad affrontare il proprio dolore nella privacy. Il suo è un vuoto che non potrà mai essere colmato:

Con il cuore pesante condividiamo la notizia della scomparsa di Jonnie. Un’anima davvero straordinaria, ha combattuto coraggiosamente contro il cancro con forza e coraggio incrollabili. Jonnie ha toccato la vita di così tante persone con la sua gentilezza, calore e spirito contagioso. In questo momento chiediamo gentilmente il rispetto della privacy della famiglia, mentre attraversano questa profonda perdita. Il suo amore, le sue risate e i suoi ricordi continueranno a vivere. Ci mancherà moltissimo, ma non sarà mai dimenticato.

Il testamento e i videomessaggi per la moglie e i figli

Era tornato ospite al suo stesso programma per raccontare quello che stava affrontando. Aveva rivelato che il suo obiettivo sarebbe stato quello di creare un testamento digitale di post e foto per la moglie e i suoi bambini. Non solo, negli ultimi mesi il conduttore ha registrato dei videomessaggi, così ora potrà parlare con loro anche dopo la sua scomparsa.