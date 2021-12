Jonshel Alexander, attrice statunitense di soli 22 anni, uccisa in una sparatoria a New Orleans: le autorità stanno cercando il responsabile

Mondo del cinema assolutamente scioccato per la notizia della morte di una giovanissima attrice. Jonshel Alexander, famosa per aver recitato nella pellicola del 2012 ‘Beasts of of the Southern Wild’, in italiano ‘Re della terra selvaggia’, è stata uccisa con colpi di arma da fuoco mentre si trovava in un parcheggio a New Orleans. Inutile l’intervento dei soccorritori medici sul posto, la giovane attrice era già morta.

La ragazza si trovava con un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta ai media, in un’auto in un parcheggio nel blocco 1500 di North Claiborne Avenue. Qualcuno li ha avvicinati ed ha sparato ad entrambi.

Alcuni passanti hanno subito avvertito la Polizia e i soccorritori medici, che naturalmente si sono precipitati sul posto. Se l’uomo è stato trasferito in ospedale e sta tutt’ora lottando per sopravvivere, per lei, invece, non c’è stato nulla da fare. Era già deceduta sul colpo.

Scioccata una città intera, quella di New Orleans, e naturalmente una famiglia, quella della giovane attrice. Sua mamma, Shelly Alexander, in un’intervista al Times-Picayune/The New Orleans ha detto:

Jonshel era esuberante, un’amante del jazz. Era tutto il nostro mondo!

Il ruolo che ha reso famosa Jonshel Alexander

Il ruolo, l’unico interpretato fino ad ora, che ha reso famosa la giovane attrice, è stato quello di Joy Strong in ‘Beast of the Southern Wild’, in italiano ‘Re della terra selvaggia’, film del 2012 diretto da Benh Zeitlin e sceneggiato da Zeitlin e Lucy Alibar, tratto da un’opera teatrale della Alibar intitolata ‘Juicy and Delicious’.

Il film parla della storia di una povera comunità bayou della Louisiana ed ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello internazionale. Dalla candidatura al premio Oscar, al premio Caméra d’or al Festival di Cannes 2012, dove ha gareggiato nella sezione Un Certain Regard. Inoltre ha vinto il Gran premio della giuria: U.S. Dramatic al Sundance Film Festival 2012.

Benh Zeitlin, regista del film, ha voluto ricordarla con una nota sui suoi profili social network: