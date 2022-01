La star del programma televisivo che andava in onda su MTV, 16 anni incinta, Jordan Cashmyer è morta all’età di 26 anni. A dare il triste annuncio è stata proprio sua madre, con uno straziante messaggio sui social. In tanti ora stanno mostrando affetto e vicinanza alla famiglia.

La ragazza oltre ad aver avuto una figlia nel 2014, ha avuto un’altra bambina lo scorso anno. Si era fidanzata di nuovo con un ragazzo chiamato Michael.

Nel 2014, Jordan Cashmyer ha partecipato al noto programma, raccontando proprio il momento in cui ha scoperto di esser in dolce attesa di sua figlia Genevieve Shae Taylor, nata poi il 7 marzo del 2014.

Aveva una relazione con Derek Taylor, ma dopo la fine del programma, i due si sono lasciati. Inoltre, i ragazzi stavano vivendo anche un momento di difficoltà economica. Infatti la loro bimba è stata affidata ai suoi nonni paterni.

Jordan Cashmyer dopo la perdita della figlia, è diventata tossicodipendente, è stata arrestata più volte ed ha sofferto anche di problemi mentali. Tutti queste difficoltà l’hanno anche portata a prostituirsi più volte.

Alla fine si è disintossicata nel 2020 e l’anno successivo ha avuto un’altra figlia. La piccola Lyla è nata dall’amore di Jordan con un ragazzo chiamato Michael.

Ieri sera ho ricevuto una chiamata che nessun genitore vorrebbe mai. La mia figlia maggiore, Jordan, è morta ed aveva solamente 26 anni. I nostri cuori sono veramente spezzati. Nessun genitori dovrebbe mai perdere un figlio, MAI.

Per favore, pregate per noi mentre navighiamo in questa terribile tragedia. Comprendete e rispettate la nostra privacy in questo momento. Siamo circondati dall’amore e dal sostegno dei nostri figli e dai membri della nostra bellissima famiglia.