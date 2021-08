C’è dolore, tristezza e disperazione per la tragica morte della giovane mamma di 36 anni, Laura Anasetti. Il fratello ha voluto scrivere un messaggio sui social per far sapere a tutti lo strazio che sta provando. Inoltre, ha voluto far sapere alla sorella che non lascerà mai sola la bimba appena nata.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita improvvisa che ha spezzato il cuore di migliaia di persone. La famiglia è distrutta, poiché per loro avrebbe dovuto essere un momento felice, che invece si è trasformato in tragedia. Il fratello sul suo profilo Facebook, ha scritto:

L’unica volta in cui ti ho vista piangere, è stato quando ti sei tagliata i capelli, eri tornata a casa pentita di quello che avevi fatto, come fosse una cosa a cui non si poteva rimediare. Sei la persona più forte, coraggiosa, intraprendente, sensibile e sorridente che ho avuto nella mia vita. Non sei stata fortunata o almeno lo sei stata per tante cose ma non tante quante meritavi. Mi ricordo i mille sorrisi, i mille modi di fare che ho cercato sempre di imitare. Eri il mio punto fermo, una cosa scontata forse fin troppo.

CREDIT: FACEBOOK

Ti ho promesso una cosa ieri sera, quando ho dovuto dirti addio… la tua bellissima Ludovica crescerà insieme alle sue cuginette Rebecca e Laura. Questo è il minimo per una zia splendida e per una Mamma che sarebbe stata un modello. Ti amo tatta mia.

Il dramma di Laura Anasetti e la sua tragica morte

Il dramma di questa ragazza di soli 36 anni, è avvenuto nella serata di venerdì 30 luglio, all’ospedale Santa Maria di Terni. Era alla 32esima settimana di gravidanza.

Nella mattinata dello stesso giorno ha iniziato a stare male. Ha sempre avuto dei problemi. Infatti i medici dopo il suo arrivo nel nosocomio, hanno deciso di sottoporla tempestivamente ad un cesareo.

La situazione della mamma e della piccola sembrava essere sotto controllo. Entrambe risultavano essere in buone condizioni di salute. Tuttavia, il tutto è peggiorato drasticamente intorno alle 21. La donna ha accusato un malore improvviso e nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere.

CREDIT: FACEBOOK

La stessa direzione sanitaria ha avviato un’indagine interna sulla triste vicenda. Infatti è stata disposta l’autopsia sul corpo di Laura, che è fissata nella giornata di mercoledì, all’ospedale di Foligno.