Un altro passo verso la completa guarigione per Jovanotti, anche se ci vorrà ancora molto tempo. L’artista toscano, che a luglio scorso era rimasto ferito in una brutta caduta in bici, si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento per allineare il femore. L’operazione è durata 8 ore, ma come fa sapere lo stesso cantautore è andata benissimo.

Credit: lorenzojova – Instagram

Mesi difficili quelli che sta vivendo Jovanotti. Lo sono dallo scorso luglio, quando durante una vacanza a Santo Domingo, aveva riportato delle brutte fratture alla clavicola e al femore a seguito di un brutto incidente in bicicletta.

Operato una prima volta sul posto, l’artista aveva spiegato che per un recupero completo avrebbe dovuto aspettare parecchi mesi e impegnarsi molto con le fisioterapie.

Credit: lorenzojova – Instagram

Tornato in Italia, ha però scoperto che il primo intervento non era andato benissimo.

“I medici dominicani si sono dimenticati di allinearmi il femore“, aveva detto Lorenzo, che poi ha tranquillizzato tutti spiegando che i suoi medici italiani avrebbero potuto sistemare tutto.

Il nuovo intervento di Jovanotti

Per farlo, Jovanotti si è dovuto sottoporre ad un altro intervento chirurgico, che è durato ben 8 ore ma che fortunatamente, come spiega lui stesso in un lungo post pubblicato sui social, è perfettamente riuscito. Le sue parole:

Credit: Lorenzo Cherubini – Facebook

Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi.