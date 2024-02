Jovanotti torna a casa dall’ospedale: le sue parole

Jovanotti è tornato sui social e lo ha fatto per annunciare a tutti un’ottima notizia, arrivata al termine di mesi non molto semplici. Il cantautore toscano ha pubblicato un post su Instagram, spiegando che è stato dimesso e che è tornato a casa. Il percorso verso la piena guarigione, però, non è finito qui.

Credit: lorenzojova – Instagram

Si può dire che si tratta del primo passo verso la risalita per Jovanotti, dopo la bruttissima caduta che lo ha visto protagonista l’estate scorsa, quando a seguito di un incidente in bici a Santo Domingo, aveva riportato gravi fratture alla clavicola e, soprattutto, al femore.

Lo scorso 16 gennaio, a mesi di distanza dal primo intervento a cui era stato sottoposto in terra dominicana, Jovanotti è dovuto tornare sotto i ferri. I suoi dottori italiani dell’Humanitas di Milano lo hanno ‘rimesso a posto’, come spiegato dallo stesso artista, che non è mancato nel ringraziare loro e tutti coloro che gli sono stati vicini.

Credit: lorenzojova – Instagram

Nel post con cui ha annunciato di essere tornato a casa, Lorenzo ha fatto un recap di quello che è successo e promesso di tornare presto a fare musica insieme a tutti i suoi fan. Ecco le sue parole: