In un duro comunicato stampa, l'Igor Novara ha smentito ogni notizia riguardante il presunto messaggio di addio scritto da Julia Ituma

A pochi giorni dalla scomparsa di Julia Ituma e a seguito di alcune voci diffuse nelle ore successive al suo decesso, che parlavano di un messaggio di addio scritto alle sue compagne di squadra prima di lanciarsi nel vuoto, è arrivata la replica delle stesse atlete. Le ragazze e la società dell’Igor Novara hanno categoricamente smentito ogni notizia, affermando di non aver ricevuto alcun segnale preventivo di quello che stava per accadere.

Sono giorni di immenso dolore quelli che stanno vivendo i cari di Julia Ituma, dopo che l’atleta 18enne, stella nascente del volley italiano, si è tolta la vita lanciandosi dal sesto piano dell’hotel di Istanbul in cui alloggiava con la sua squadra.

Le autorità turche stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della campionessa e di chiarire i motivi che l’hanno spinta a compiere un gesto così drammatico.

Le telecamere dell’albergo hanno ripreso Julia mercoledì sera, mentre parlava al telefono e vagava con aria ansiosa e di malessere tra i corridoi. Poi si è seduta a terra, con la testa china sulle gambe, prima di rientrare in camera.

Erano le 23:50 e la sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela, ha affermato di aver chiacchierato con lei fino all’1:30 circa.

Intorno alle 4:00, in fine, la Ituma ha aperto la finestra e si è gettata di sotto, perdendo la vita sul colpo.

Smentito il messaggio di Julia Ituma

A quanto pare, in quella telefonata Julia Ituma stava parlando con un suo amico di scuola, che ora verrà sentito in Italia per capire cosa si siano detti.

Nelle scorse ore si erano diffuse voci riguardo a messaggi inviati dal suddetto giovane alle amiche di Julia per avvisarle che lei non era serena e, addirittura di un messaggio di addio scritto dalla stessa pallavolista alle sue compagne, prima di togliersi la vita.

Entrambe le notizie sono state categoricamente smentite dalle stesse atlete della Igor Novara.

Ieri, in un comunicato ufficiale, la società ha fatto sapere che mai, in nessun momento, nessuno della squadra aveva avuto sentori di alcun tipo di ciò che stesse per accadere. Né di alcun malessere di Julia.

A loro detta, la 18enne non avrebbe nemmeno mandato alcun messaggio di addio.

Continuano nel frattempo le indagini, che coinvolgono soprattutto il telefono della Ituma e delle persone a lei più vicine.