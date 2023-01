L'attore Julian Sands era uscito per un'escursione in montagna circa due settimane fa: da allora nessuno ha più avuto sue notizie

Il mondo del cinema britannico e mondiale è con il fiato sospeso per Julian Sands. L’attore 65enne, nato in Gran Bretagna ma residente negli Stati Uniti d’America da anni, risulta scomparso ormai da due settimane. Non si hanno sue notizie dallo scorso 13 gennaio. Le autorità stanno effettuando le ricerche con il massimo dispiegamento di forze.

Le condizioni metereologiche della California, in particolare quelle nella zona di San Bernardino, non sono affatto buone ormai da settimane. Le escursioni in montagna sono fortemente sconsigliate per via del maltempo.

Sono già 15 gli interventi che le autorità del posto hanno effettuato a seguito di segnalazioni di persone disperse o bloccate sui monti della California. Tra queste, una che riguarda la scomparsa di un noto attore, Julian Sands.

L’interprete britannico ha fatto perdere ogni sua traccia dallo scorso 13 gennaio. La sua auto è stata ritrovata abbandonata e sepolta dalla neve, ma di lui, ancora oggi, nessuna notizia.

Da circa due settimane le ricerche continuano incessanti e nelle ultime ore hanno coinvolto anche gli agenti federali. Nell’operazione sono state utilizzate strumentazioni di ultima generazione, come droni, sonar ed elicotteri specializzati.

Purtroppo, nonostante i numerosi sforzi, di Sands ancora un nulla di fatto.

Nonostante le speranze di ritrovare ancora in vita Julian Sands si stiano man mano spegnendo, la sua famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che si stanno impegnando al massimo per trovare il proprio caro. In una nota, si legge:

I nostri più sentiti ringraziamenti ai compassionevoli membri del dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino che stanno coordinando la ricerca del nostro amato Julian, non ultime le eroiche squadre di ricerca che stanno affrontando condizioni difficili per riportare Julian a casa.

Chi è Julian Sands

Nato in Gran Bretagna nel 1958, Julian Sands si è trasferito negli USA, a Los Angeles, negli anni ’80 per seguire la sua carriera appunto nel mondo della recitazione.

Tantissimi i film in cui ha recitato, principalmente negli horror, ma negli anni ha spaziato anche in altri generi. Ha lavorato anche insieme a Dario Argento, affiancando Asia Argento nella versione del 1998 de Il Fantasma dell’Opera.

Importante la sua presenza anche in diverse serie tv di grande successo anche in Italia, come Dexter, Person of Interest, Law & Order, 24, Smallville, Gotham, The Blacklist, I Medici e tante altre.