Alcuni escursionisti hanno trovato resti umani nella zona in cui è scomparso l'attore Julian Sands: si attendono i risultati degli esami

Sono arrivate spiacevoli notizie sulla scomparsa dell’attore Julian Sands. La CNN ha annunciato che degli escursionisti hanno segnalato il ritrovamento di resti umani, proprio nel luogo in cui si sono perse le tracce della star lo scorso gennaio, mentre faceva un’escursione.

È accaduto in California, precisamente sul monte Baldy. Julian Sands era uscito per una passeggiata da solo, alla ricerca di spensieratezza e relax. Da quel momento di lui si sono perse le tracce e sono subito partite le ricerche, che purtroppo non hanno dato esito positivo.

Poche ore fa, è giunta una triste notizia. Alcuni escursionisti si sono imbattuti in resti umani e hanno lanciato l’allarme. Il sospetto è che possa proprio trattarsi di Julian Sands. Non ci sono ancora conferme, saranno solo gli esami a dare una risposta alle mille domande. La paura è molta, visto che si tratta della stessa zona della scomparsa.

Anche lo sceriffo della contea di San Bernardino ha comunicato la notizia del ritrovamento attraverso una conferenza stampa. Le sue parole:

Degli escursionisti hanno avvisato l’ufficio dello sceriffo di Fontana dopo aver scoperto resti umani nella natura selvaggia del Monte Baldy.

Entro la fine della settimana verranno diffusi i risultati degli esami sui resti umani. In molti stanno pregando e sperando che non si tratti dell’attore scomparso.

Le ricerche negli ultimi mesi erano rallentate a causa delle condizioni meteo. La famiglia non ha mai perso la speranza di ritrovare il 65enne e più volte, attraverso il web, ha ringraziato tutti coloro che si sono mobilitati per cercarlo, nonostante le tempeste e il pericolo di valanghe.

Grazie a loro, hanno sperato e continuato a far vivere Julian nei loro cuori. Lo hanno ricordato come un uomo e un padre meraviglioso. La star amava la natura e le sue escursioni, per lui era la forma d’arte più bella.