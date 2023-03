Justin Bieber ha la sindrome di Hunt: annullato definitivamente il tour 2023

Justin Bieber sta male, il cantante ha annullato definitivamente il suo tour del 2023. Ha deciso di dedicarsi esclusivamente alle sue condizioni di salute.

La star avrebbe dovuto esibirsi anche in Italia, il suo tour prevedeva due tappe all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. A gennaio aveva fatto sapere che le date sarebbero state posticipate, ora però è arrivata la notizia della cancellazione definitiva. Sono già state pubblicate le modalità di rimborso per i biglietti acquistati. I fan riceveranno i soldi spesi in modo automatico.

Ma perché il cantante ha annullato il suo tour 2023? Justin Bieber è affetto dalla sindrome di Hunt. Si tratta di una patologia neurologica, che colpisce dopo una grave infezione da virus Herpes Zoster. A sua volta causato dal virus Varicella-Zoster.

I sintomi non sono facili da affrontare, il virus paralizza i nervi del viso e comporta diverse vesciche, solitamente vicino a naso, bocca e orecchio.

Non ci posso credere, ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio ma la mia malattia sta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici.

Così aveva scritto la star prima della notizia della cancellazione definitiva.

Nella maggior parte dei casi, il sistema immunitario è in grado di produrre gli anticorpi necessari per sconfiggere la condizione. Tuttavia, quel virus può rimanere dormiente nel tessuto nervoso per anni.

Tra i sintomi che possono colpire una persona affetta dall’Herpes Zoster, oltre alle vesciche e la paralisi dei nervi del volto, ci sono:

Palpebra cadente

Incapacità di chiudere gli occhi

Pendenza della rima labiale

Vertigini e nausea

Perdita dell’udito

Alterazione della saliva e del gusto

La sindrome di Ramsay Hunt è curabile attraverso antivirali attivi e corticosteroidi.

Dopo la notizia della cancellazione del tour, Justin Bieber ha ricevuto un’incredibile ondata d’affetto da parte dei suoi numerosissimi fan. Tutti non vedono l’ora di ricevere aggiornamenti positivi sulle sue condizioni di salute e di vederlo salire di nuovo sul palco.