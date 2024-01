Dopo 34 anni dal ritrovamento del piccolo Justin Turner, le autorità hanno arrestato il padre e la matrigna. Un caso che ha segnato la cronaca nera per tre decenni e che finalmente ha trovato una verità.

Justin Turner aveva solamente 5 anni, quando il 3 marzo del 1989 venne trovato senza vita da suo padre in una proprietà della famiglia. Due giorni prima l’uomo aveva denunciato la sua scomparsa.

Raccontò che il suo bambino di 5 anni era salito sullo scuolabus come ogni mattina, ma da quel momento nessuno aveva più avuto notizie di lui e a scuola non era mai arrivato. Il caso è rimasto avvolto nel mistero per 34 anni, fino allo scorso mercoledì, quando il Tribunale ha disposto l’arresto di Victor Lee Tirner, 69 anni e di sua moglie Megan Turner. Quest’ultima non è la mamma naturale del minore.

Quando il caso è stato riesaminato, sono emersi dettagli sconcertanti che hanno fatto crollare il racconto del papà. Su quello scuolabus, Justin Turner non era mai salito. Si era mostrato in lacrime a tutti i tg locali, raccontando di essere entrato nel camper di famiglia e aver trovato il corpo di suo figlio di soli 5 anni. Ma gli inquirenti si sono resi conto che dopo il ritrovamento, la coppia aveva iniziato a comportarsi in modo strano…

Le parole dello sceriffo sul caso del piccolo Justin Turner

Lo stesso sceriffo ha spiegato in un comunicato:

Victor uscì dal camper commentando: ‘Lui è lì, mio figlio è lì. Qualcuno gli ha fatto del male’. Affermò inoltre che ‘Sembrava morto’ e che lui non lo aveva toccato. Un comportamento insolito per un padre che aveva appena scoperto della morte del figlio. Per 34 anni, la famiglia non ha mai preteso giustizia, chiesto che venisse fatta luce sulla verità. Il padre non ha mai mostrato un desiderio di scoprire cosa fosse realmente accaduto al figlio di 5 anni. Le indagini si sono concentrate sulla coppia e nuovi esami medici hanno fatto emergere la verità. Justin è deceduto per strangolamento. Ciò ha portato all’arresto del padre e della matrigna.

Per il momento non sono stati diffusi altri dettagli sulla vicenda, ma la notizia ha già fatto il giro del mondo. Dopo 34 anni, il caso di quel bambino di 5 anni è arrivato ad una svolta.