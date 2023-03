Un episodio davvero triste è quello che è stato reso noto in queste ultime ore. La protagonista è una giovane ragazza di soli 23 anni, chiamata Katie Davenport, che purtroppo dopo una serata in discoteca, ha perso la vita. Il padre poche ore dopo il funerale, ha avuto un malore.

Non ha retto al dolore per questa perdita così straziante, al punto che il suo cuore non ce l’ha fatta. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I fatti in realtà sono iniziati il 4 settembre dello scorso anno. Precisamente in una cittadina che si trova a Southport, a pochi km da Liverpool, nel Regno Unito.

Katie quella sera era uscita con alcuni suoi colleghi di lavoro. Avevano cenato insieme e poi erano andati ad una discoteca locale. Tuttavia, è proprio mentre era lì che è avvenuto l’impensabile.

Da ciò che è emerso dalle indagini, la 23enne ed una sua amica hanno iniziato una discussione con alcune persone.

Nessuno riesce a capire il motivo, ma Katie in quei secondi ha deciso di lanciarsi nel vuoto.

I presenti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari, che dopo averla stabilizzata sul posto, hanno deciso di trasportarla in ospedale.

Il decesso di Katie Davenport e del suo papà

Il 17 settembre dopo diversi giorni di agonia, la ragazza non ce l’ha fatta. Gli stessi inquirenti del posto, hanno deciso di avviare un’inchiesta. Hanno restituito la salma alla famiglia solo il 4 ottobre e i suoi cari hanno avuto la possibilità di dirle addio.

Però è proprio in quella giornata che il papà, colpito da malore, ha perso la vita. Purtroppo il suo cuore non ha retto al dolore per quell’improvvisa e straziante perdita.

La notizia è stata resa nota solo in queste ultime ore, quando gli inquirenti hanno deciso di chiudere le indagini. Da ciò che è emerso, Katie soffriva di depressione, ma ne stava uscendo. I familiari dicono che aveva trovato un altro lavoro, aveva preso la patente e voleva andare a dormire. Per questo gli agenti hanno escluso la possibilità che si sia tolta la vita. Tutto è accaduto per una tragica fatalità.