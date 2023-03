Ieri a Los Angeles si è tenuta la première dell’ultimo capitolo della saga cinematografica di John Wick, l’ultimo film in cui ha recitato Lance Reddick, l’attore scomparso pochi giorni fa per un infarto. Keanu Reeves, il regista Stahelski e tutti i membri del cast hanno ricordato con commozione il collega e amico.

Lo scorso 17 marzo il mondo del cinema ha appreso con enorme tristezza la notizia della improvvisa e inaspettata scomparsa di un grande attore, Lance Reddick.

Il 60enne è stato trovato privo di vita nella sua casa di Los Angeles e la sua manager ha confermato che la causa del decesso è riconducibile ad un arresto cardiaco.

Tanti i ruoli interpretati da Reddick nel corso della sua carriera televisiva e cinematografica. Tra le serie di maggiore successo in cui ha recitato si ricordato Fringe, Lost, American Horror Story, Oz e tante altre.

Per quanto riguarda il cinema, il ruolo che più lo ha reso noto è stato senza dubbio quello di Charon, il concierge dell’Hotel Continental nella saga di John Wick.

Ieri, al Chinese Theatre di Hollywood si è tenuta la première del quarto capitolo della saga e ovviamente tutti i presenti hanno voluto ricordare il compianto attore.

Un fiocco azzurro e una lunga standing ovation sono stati solo alcuni dei riconoscimenti dedicati a Lance Reddick nel corso della cerimonia.

Il regista Chad Stahelski ha definito Reddick come un uomo gentile, generoso, collaborativo e ottimista.

A colpire di più, però, sono state le parole dette da Keanu Reeves, protagonista del film, intercettato dai giornalisti sul red carpet. Parole riportate anche da Fanpage.it.

Tutte le volte che mi trovavo in sua presenza, potevo capire di trovarmi accanto a una persona speciale, a un artista speciale, un uomo che aveva grazia e dignità, che aveva passione per la vita e per il suo mestiere. Soltanto il fatto di essere alla luce della sua presenza, avendo la possibilità di lavorare con lui, sentivo che quel giorno era speciale.