Dopo la morte di Lance Reddick in molti hanno fatto ipotesi sulle cause del suo decesso: la sua agente Mia Hansen ha fatto chiarezza

Nella giornata di venerdì 17 marzo si è diffusa la triste notizia della scomparsa di Lance Reddick, stimatissimo attore di moltissime serie tv e film di successo. In molti si sono chiesti quali siano state le cause del decesso. A chiarire il tutto ci ha pensato la sua agente Mia Hansen.

Lo scorso venerdì 17 marzo, i maggiori quotidiani e siti americani hanno diffuso la drammatica notizia dell’improvvisa scomparsa di un attore molto conosciuto e apprezzato, deceduto a soli 60 anni.

Si tratta di Lance Reddick, star di moltissime serie tv di enorme successo e anche di film che hanno sbancato ai botteghini cinematografici praticamente di tutto il mondo.

Giusto per citare alcuni dei ruoli da lui interpretati e che hanno avuto un enorme successo, possono essere nominati quelli in Oz, in Fringe, American Horror Story, in The Wire. Ma anche Bosch, Castle, Law & Order e Lost. Questo per quanto riguarda la tv.

Al cinema, invece, ha recitato in pellicole di altrettanto grande successo come Paradiso Perduto di Alfonso Cuaron, Attacco al Potere di Edward Zwick e con Denzel Whashington e Bruce Willis, Sotto Assedio con Channing Tatum e Jamie Foxx, e nell’intera saga di John Wick, con Keanu Reeves.

Il quarto capitolo, in cui lui ha recitato sempre nei panni di Charon, il concierge dell’Hotel Continental, è in uscita nelle sale il prossimo 23 marzo.

Come è morto Lance Reddick

Come detto, Lance Reddick aveva solo 60 anni. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato rinvenuto all’interno della sua abitazione a Studio City, a Los Angeles, dalle forze di Polizia californiane.

A divulgare la notizia per primo è stato il sito TMZ, che riguardo alle cause del decesso non è sceso nei particolari, spiegando solo che è avvenuto per cause naturali.

In molti, allora, hanno iniziato sul web ad ipotizzare cosa abbia potuto provocare la morte dell’attore ad un’età così giovane.

A chiarire tutto, in una nota diramata su internet, ci ha pensato Mia Hansen, la sua amica e storica agente.

La manager ha spiegato che Lance se ne è andato all’improvviso e per cause del tutto naturali. Si pensa dunque ad un infarto che ha sorpreso la star nel sonno.

Nella nota la Hansen ha ricordato con affetto Lance e pregato tutti di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento di grande dolore.