È morto Keenan Cahill, il famoso YouTuber che ha fatto divertire milioni di persone in tutto il mondo. Non ha superato l'operazione al cuore

Il suo volto è diventato molto conosciuto sul web grazie a YouTube. Keenan Cahill ha fatto sorridere milioni di persone grazie ai suoi video esilaranti di sincronizzazione labiale.

Purtroppo, si è diffusa la tristissima notizia della sua scomparsa, ha perso la vita il 29 dicembre 2022, all’età di 27 anni.

Il mondo del web, in particolare la generazione dei più giovani che ha trascorso anni a seguirlo su YouTube, è sconvolto. In tanti nelle ultime ore hanno voluto ricordarlo per il suo carisma e per la gioia che riusciva ad irradiare attraverso i suoi video.

Il successo di Keenan Cahill grazie ai video virali

Era diventato famoso nel 2010, dopo la pubblicazione di un video in cui cantava con le labbra una canzone di Katy Perry. Dopo che il filmato è diventato virale, ha iniziato ad avere fama in tutto il mondo, riuscendo anche a fare un video insieme a 50 Cent. Grazie a quest’ultimo ha raggiunto più di 60 milioni di visualizzazioni e altre star lo hanno contattato per una comparsa nei propri video. Tra queste: Justin Bieber, Jason Derulo, Cody Simpson, Flo Rida, Jennifer Aniston e Maroon 5.

Keenan Cahill ha scoperto da bambino di avere la sindrome di Maroteaux Lamy, una malattia metabolica autosomica recessiva.

Lo youtuber a due anni dalla nascita, ha subito un trapianto di midollo osseo, necessario per rallentare la malattia, ma non per sconfiggerla.

Negli anni si è dovuto sottoporre ad una terapia enzimatica sostitutiva, a trasfusioni di sangue e diversi interventi chirurgici per allentare la pressione intracranica. Purtroppo, lo scorso 15 dicembre, è toccato al cuore. Dopo l’intervento, i medici sono stati costretti ad attaccarlo alle macchine e non sono riusciti a fare più nulla per salvargli la vita.

Soltanto una settimana prima, aveva pubblicato il suo ultimo post su Instagram, chiedendo ai suoi numerosissimi fan di augurargli buona fortuna prima dell’operazione.