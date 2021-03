Kelly Mason, morta durante le riprese di Vite al Limite: pesava 320 kg

Lo scorso 27 marzo, durante una puntata di Vite al Limite in onda sul canale Real Time, la produzione ha voluto raccontare la storia di Kelly Mason. La paziente del Dottor Nowzaradan è morta nel 2019, a seguito di un arresto cardiaco.

Kelly Mason si era presentata davanti al noto medico della tv, con un peso di 320 kg e tanta voglia di combattere. Voleva cambiare quello stile di vita che stava seriamente compromettendo la sua salute.

Era entrata nello studio del Dottor Nowzaradan, con la speranza di cambiare il suo corpo. Purtroppo Kelly aveva diversi problemi di salute, tra i quali il diabete e l’artrite e soffriva spesso di pressione alta.

Durante il suo percorso con il programma Vite al Limite, la donna è venuta a mancare in modo improvviso. Dopo nove mesi di cure, il suo cuore non ha retto.

Il 15 febbraio del 2019, è arrivata la triste notizia della morte di Kelly Mason.

Morte Kelly Mason: le parole del Dottor Nowzaradan

Dopo aver appreso la tragedia, il Dottor Nowzaradan ha voluto spendere qualche parola per la sua paziente:

Kelly ha combattuto per molto tempo con le sue condizioni cardiache. Considerando la situazione in cui si trovava il cuore di Kelly, questa notizia purtroppo non è del tutto inaspettata. Ero ancora molto fiducioso che saremmo riusciti a farla uscire dal suo stato di insufficienza cardiaca, quindi sono molto rattristato di sentire questa notizia.

Kelly non è la sola paziente di Vite al Limite che purtroppo non ce l’ha fatta. La maggior parte dei protagonisti del programma, non hanno avuto un passato semplice e con la crescita hanno iniziato ad instaurare un rapporto insano con il cibo e a soffocare ogni dolore o delusione, con le “abbuffate”. I troppi chili in eccesso, mettono a serio rischio la loro salute. Il paziente più giovane, Sean Milliken, è morto a soli 29 anni.