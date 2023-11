Un altro delitto che si è verificato ieri sera per le strade di Venezia, in una tratto che collega il ponte delle Guglie a campo San Geremia. Khalil Mallat, tunisino di 25 anni, ha perso la vita per mano di un ragazzo 33enne veneziano. Raffaele Marconi è ora accusato di delitto volontario.

È accaduto intorno alle 23:30 di domenica. Khalil Mallat è deceduto a seguito di un colpo di arma da fuoco alla testa. Arma che il suo aguzzino ha gettato nel canale, ma che dopo ore è stata recuperata.

Khalil Mallat, fondamentale il tempestivo intervento delle forze dell’ordine

Diversi i testimoni che hanno sentito lo sparo e che si sono preoccupati di cosa potesse essere accaduto. Tempestivo anche l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno subito rintracciato l’autore del delitto. Quanto accaduto è stato spiegato dal prefetto Michele Di Bari in una nota:

Sono state attuate tutte le misure per assicurare, nell’immediatezza, una adeguata cornice di sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica, avviando senza ritardo le attività investigative che, nel giro di poche ore, hanno consentito di identificare e fermare il presunto autore del reato.

Il fucile a canne mozze, calibro 12 e senza matricola, è stato rinvenuto nel canale. Era illegalmente detenuto dal 33enne. Quest’ultimo si trova ora in fermo di indiziato del delitto e dovrà rispondere delle gravi accuse. Dovrà soprattutto spiegare il movente, che si sospetta possa essere collegato a questioni di droga. Si trova, al momento, detenuto nella prigione di Santa Maria Maggiore di Venezia.

Pochi giorni fa, Khalil Mallat era diventato papà per la prima volta. Gli amici non riescono ancora a capacitarsi di quanto accaduto, aveva intrapreso un cammino corretto, era diventato papà e stava costruendo un futuro con la compagna veneziana. La serata di domenica ha fatto nascere molti interrogativi e per tutti il movente è avvolto nel mistero. Sono numerosi i commoventi messaggi d’addio apparsi sui social nelle ultime ore, in ricordo del 25enne.