Parla il legale della sorella di Giulia Cecchettin: ecco secondo lui quale sarebbe stato il punto di rottura per Filippo Turetta, che lo avrebbe portato al delitto

Parla il legale della sorella di Giulia Cecchettin, secondo il quale il punto di rottura definitivo trai due ragazzi, sarebbe stata la laurea della 22enne. Per l’avvocato, Filippo Turetta avrebbe messo fine alla vita della sua ex in modo lucido, voleva punirla perché aveva capito che ormai Giulia non rispondeva più alle sue aspettative.

È un uomo senza empatica, che ha lucidamente eliminato la sua ex per punirla di quello che lui ha considerato un atto di insubordinazione subito, poiché, ormai, la nostra Giulia non rispondeva più alle sue aspettative. Lavoreremo affinché la Procura prima e i Giudici poi riconoscano a Turetta l’aggravante del motivo obietto. Nessuna gelosia, ma solo spirito punitivo.

Secondo l’avvocato di Elena, sorella di Giulia Cecchettin, la laurea avrebbe rappresentato il punto di rottura. Un traguardo della 22enne che avrebbe reso Filippo “ancora più piccolo” e rappresentato “il distacco della giovane, pronta a voltare pagina nel mondo delle sue relazioni”.

Il sacrificio della nostra Giulia non può essere sprecato ma deve servire a creare nuove consapevolezze tra i giovani, nelle famiglie e nelle scuole e magari a salvare altre donne dagli attacchi e dai ricatti dei manipolatori affettivi.

Giulia Cecchettin voleva lasciare Filippo Turetta, ma provava tenerezza. Lo aveva confidato ad alcune sue amiche in dei messaggi audio. Il 22enne aveva minacciato di farsi del male, senza di lei non poteva vivere. Così Giulia, per paura che potesse compiere qualche gesto insano, aveva deciso di rimanergli amica. Non avrebbe potuto convivere con un peso del genere. Ma allo stesso tempo, non riusciva più a sopportare la situazione e i comportamenti del suo ex. Alla fine, quel gesto insano lo ha commesso, ma non su se stesso. Filippo Turetta ha spezzato la vita di Giulia Cecchettin, ha abbandonato il suo corpo ed è fuggito all’estero. È stato catturato in Germania.