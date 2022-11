Una notizia inaspettata e sconvolgente ha travolto nelle giornate scorse il mondo della musica. Domenico Kiko Loiacono, tour manager di molte band indipendenti e amico di molti personaggi noti dello spettacolo e della musica, si è spento a soli 54 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Uno dei più toccanti, quello postato da Asia Argento sui suoi profili social.

Nato a Bari 54 anni fa, Loiacono aveva inizialmente studiato e lavorato da farmacista, per poi abbandonare la professione e dedicarsi a quella che è sempre stata la sua più grande passione, la musica.

Della musica ne ha fatto un lavoro, trasferendosi a Londra e iniziando a lavorare come tour manager. Gestiva le tournée di molte band indipendenti, accompagnandole in giro per il Regno Unito e l’Europa ai concerti.

Come detto aveva solo 54 anni e, per il momento, non sono ancora note le cause che ne hanno decretato un decesso così improvviso e inaspettato da tutti.

I messaggi di cordoglio per Kiko Loiacono

Erano tantissimi coloro che volevano bene a Kiko Loiacono. Basta leggere i numerosi messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

Uno dei più toccanti è stato quello di Asia Argento. La figlia del regista Dario ed ex moglie di Morgan, ha pubblicato su Instagram una serie di foto che la ritraggono insieme a Kiko, scattate in diversi momenti felici di quella che era una grande amicizia. Ecco le sue parole:

Ho perso uno dei miei più cari amici e il mondo ha perso un essere umano veramente gentile, generoso, genuino, onesto, puro, ispiratore, divertente, unico. Unico nel suo genere. Sono devastata oltre le parole. L’unica cosa che mi dà un po’ di pace è leggere le parole di tutte le persone a cui hai toccato l’anima. Hai fatto così tante conoscenze. Sei stato veramente brillante amico mio. Non so bene come andare avanti senza i nostri momenti quotidiani, ma mi sento fortunata ad essere stata toccata dalla tua presenza in questa vita.

Sotto lo stesso post dell’attrice romana, sono diversi i personaggi noti dello spettacolo, anche italiani, che hanno voluto lasciare un pensiero per Kiko. Tra questi anche Francesco Montanari ed Elena Sofia Ricci.